Le démontage vidéo de l'iMac M3 par iFixit

C'est passé relativement inaperçu, l'iMac a été renouvelé fin octobre, plus de deux ans après l'introduction de la refonte de l'ordinateur tout-en-un. Apple s'est contentée de placer la puce M3 dans le châssis de l'iMac M1 de 2021. Mais iFixit a voulu vérifier tout cela par un démontage complet.

L'iMac M3 vu de l'intérieur

Dans une nouvelle vidéo, iFixit dévoile ce qu'il y a à l'intérieur de l'iMac M3. Comme le modèle M1, l'élégant ordinateur est plutôt spacieux à l'intérieur. Tout est si compact que l'essentiel de l'ordinateur est concentré dans le bas de l'iMac, ce qui est finalement dommage. En effet, il n'est pas aisé d'accéder aux composants internes, car il faut d'abord retirer l'écran, qui est collé à l'aide d'adhésifs.

De nombreuses vis, ainsi que des autocollants, protègent la carte logique principale, et plusieurs câbles fragiles reliant l'écran au reste du matériel. Comme sur la génération précédente, les antennes Wi-Fi et Bluetooth sont placées derrière le logo Apple. On aperçoit le système de refroidissement de l'iMac, la puce M3 et les ports USB-C. Rappelons que les accessoires restent sur du Lightning...

Il est un peu tard dans la saison pour les pommes, mais avant de terminer l'année, nous avons un dernier cadeau à offrir. Un appareil si fin que nous avons presque oublié de le démonter : l'iMac alimenté par M3. Ce profil très fin est rendu possible grâce à une alimentation externe, qui contient également le port Ethernet de la machine.

La vidéo nous rappelle qu'Apple continue de proposer à ses clients de choisir entre un iMac équipé du pied par défaut ou d'un adaptateur VESA intégré pour l'accrocher au mur. Les propriétaires d'iMac peuvent ultérieurement retirer le pied pour installer un adaptateur VESA, mais cela nécessite le démontage de l'iMac.



Dans l'ensemble, l'iMac M3 est identique à l'iMac M1. Il y a cependant une grande différence. Alors que l'iMac M1 dispose de deux cellules de batterie, le nouvel iMac n'en a qu'une seule. iFixit plaisante même sur le fait que l'iMac M3 dispose de la "batterie la plus remplaçable" dans un appareil Apple.