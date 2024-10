iFixit a réalisé le démontage des AirPods 4 et du AirPods Max USB-C

Après l'iPhone 16 puis l'iPhone 16 Pro, le célèbre site de réparation iFixit s'est attaqué aux nouveaux AirPods en partageant une vidéo de démontage des AirPods 4. Plus précisément, il s'agit des derniers écouteurs sans fil sans annulation active du bruit (ANC). De plus, les bricoleurs américains ont également désossé le "nouvel" AirPods Max avec port USB-C.

Un zéro pour les AirPods 4

Sans surprise, iFixit indique que les AirPods restent un « cauchemar à démonter », les écouteurs obtenant la note la plus basse possible de 0/10 sur l'échelle de réparabilité du spécialiste.



Pour cause, les AirPods 4 sont grandement similaires aux AirPods 3 en termes de structure de conception interne. L'une des limitations les plus notables est qu'il n'existe toujours pas de moyen de remplacer facilement la batterie à l'intérieur de l'étui des AirPods. iFixit souligne que Samsung, Sony et d'autres concurrents ont résolu ce problème sur leurs produits respectifs.



Le boîtier de chargement des AirPods 4 sans ANC est équipé d'une batterie de 345 mAh. Il s'agit de la même taille de batterie que dans l'étui de charge des AirPods 3.



La vidéo d'iFixit se concentre spécifiquement sur les AirPods 4 les moins chers, ceux sans annulation active du bruit, notant que la seule différence entre les deux modèles est « un seul microphone orienté vers l'extérieur ».

AirPods Max : toujours pareil

iFixit a également ouvert les AirPods Max 2024, qui ont été lancés en même temps que les AirPods 4 le mois dernier. Au-delà du port USB-C au lieu du port Lightning, les écouteurs ne présentent aucune différence par rapport aux AirPods Max originaux. C'est littéralement le même casque, mais avec une prise USB-C qui limite actuellement l'écoute filaire sans perte de qualité. Un comble.



Il est difficile de conseiller le AirPods Max en 2024, Apple devrait proposer une vraie v2 d'ici un ou deux ans maximum.