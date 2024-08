iFixit a démonté le nouvel iPad Air M2 de 13 pouces en vidéo

Le célèbre site de réparation iFixit s’est attaqué au nouvel iPad Air 6 d’Apple. Après avoir désossé le dernier iPad Pro M4, nos amis américains ont partagé une vidéo de démontage du tout premier iPad Air 13 pouces, offrant un aperçu de l'intérieur de l'appareil.

Peu de changements sur l’iPad Air M2

Comme attendu, le nouvel iPad Air 2024 ne présente pas beaucoup de changements internes par rapport au modèle de la génération précédente. Comme sur l'iPad Air de cinquième génération, les cellules de la batterie sont toujours dotées de languettes adhésives, ce qui facilite leur retrait.

Le reste est classique, avec un aperçu de la puce M2, de la carte logique, des haut-parleurs (plus puissants sur le modèle 13 pouces que 11 pouces), l’emplacement pour la recharge de l’Apple Pencil Pro, etc.



iFixit a attribué à l'iPad Air 13 pouces une note de réparabilité médiocre de 3/10 en raison de la difficulté à retirer l'écran et certains autres composants, toujours bien collés. C’est très souvent le cas chez Apple, le prix de la finesse sans doute.

Les nouveautés de l’iPad Air 6

Apple a lancé de nouveaux modèles d'iPad Air 2024 11 et 13 pouces au début du mois, avec de nouvelles fonctionnalités clés, notamment la puce M2, la prise en charge du Wi-Fi 6E, une caméra frontale en mode paysage, la compatibilité avec l'Apple Pencil Pro et quelques nouvelles options de couleurs plutôt pastels. Seule la nouvelle taille de 13 pouces vaut le détour pour les utilisateurs ayant un iPad Air 5. Les prix démarrent à 719 € en 11 pouces et 969 € en 13 pouces.



Voici d’ailleurs la vidéo en question :