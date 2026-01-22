Apple préparerait un appareil IA à porter sur ses vêtements

Apple explorerait une nouvelle catégorie de produits avec le développement d’un wearable très discret, pensé pour interagir naturellement avec l’intelligence artificielle, sans passer par un écran. Une simple rumeur pour le moment.

Apple travaillerait sur un “AI Pin”, un nouvel objet connecté dopé à l’intelligence artificielle

Apple plancherait sur un AI Pin, un petit appareil portable qui se fixerait sur les vêtements, à la manière d’une broche. Ce produit serait encore en phase de recherche, mais il montre clairement la volonté d’Apple d’aller au-delà de l’iPhone et de proposer de nouvelles formes d’interaction avec l’IA.

Le format serait volontairement compact, proche de la taille d’un AirTag. L’AI Pin d'Apple intégrerait plusieurs capteurs, dont des caméras, des microphones et un haut-parleur. L’objectif serait de permettre à l’utilisateur de communiquer avec l’intelligence artificielle uniquement par la voix, sans écran ni clavier.

Grâce aux caméras et aux micros, l’appareil pourrait analyser l’environnement, reconnaître des objets ou comprendre le contexte dans lequel se trouve l’utilisateur. Les réponses seraient ensuite données oralement, rendant l’usage rapide et naturel au quotidien.

Ce produit s’appuierait sur Apple Intelligence, la plateforme d’IA développée par Apple. L’AI Pin pourrait fonctionner seul ou en lien avec l’iPhone, afin de bénéficier de plus de puissance de calcul et d’une meilleure intégration à l’écosystème Apple.

Apple resterait toutefois prudente. Les tentatives récentes de wearables IA chez d’autres acteurs n’ont pas toutes rencontré le succès espéré. La société Humane en sait quelque chose… La firme chercherait donc à proposer une expérience plus fiable, plus utile et mieux intégrée, avant d’envisager une commercialisation.

À ce stade, ce produit est très loin d'une commercialisation. Si le projet aboutit, l’AI Pin pourrait voir le jour dans les années à venir, mais il pourrait aussi évoluer fortement, voire être abandonné. Une chose est sûre, Apple continue de préparer son avenir autour de l'IA.



