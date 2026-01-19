Découvrez le SSD Lexar TouchLock qui se connecte en MagSafe à l'iPhone

Dans un monde où la mobilité rime avec créativité et productivité, Lexar lance un accessoire innovant qui entend redéfinir le stockage portable. Le TouchLock Portable SSD allie design ingénieux, performances solides et une sécurité intuitive, idéal pour les clients exigeants en déplacement, les créateurs de contenu et tous ceux qui valorisent leurs données personnelles. Le mieux ? L'accessoire se connecte sans fil via MagSafe à votre iPhone pour un prix tout à fait raisonnable !

Lexar lance un accessoire iPhone très intéressant

Imaginez un disque externe ultra-compact, pesant seulement 40 grammes, qui se fixe magnétiquement à votre iPhone grâce à sa compatibilité MagSafe. Son profil fin et élégant le rend parfait pour les tournages vidéo en extérieur ou les sessions de travail nomades. Résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres, il supporte les aléas du quotidien sans compromettre sa fiabilité. Lexar a intégré un contrôleur interne personnalisé qui optimise la stabilité, réduit la consommation d'énergie et minimise la chaleur, pour une utilisation prolongée sans souci.

Côté performances, le TouchLock excelle avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 450 Mo/s et d'écriture jusqu'à 420 Mo/s via une interface USB 3.2. Que vous transfériez des photos haute résolution, des vidéos 4K ou des fichiers volumineux, il s'adapte à vos besoins. Sa compatibilité étendue - Windows, macOS, Linux, Android et iOS - en fait un allié polyvalent pour tous vos appareils, des smartphones aux ordinateurs en passant par les tablettes et les appareils photo.



Mais ce qui distingue vraiment le TouchLock, c'est sa couche de sécurité. Grâce à un chiffrement matériel AES 128 bits et un déverrouillage NFC en un simple geste, vos données restent protégées. Utilisez votre smartphone comme clé d'authentification : approchez-le, et le SSD s'active instantanément. Une fois débranché, il se verrouille automatiquement, évitant tout risque en cas de perte ou de vol. Parfait dans ce monde où la propriété individuelle est parfois mise à mal, ainsi que pour ceux qui travaillent dans des secteurs sensibles comme l'administration, le militaire, le nucléaire ou encore les startups en devenir. Mais c'est aussi un excellent moyen de sauvegarder vos photos et vidéos personnelles en toute sérénité. Tout cela se fait via l'app officielle, sans connexion Internet.



De quoi éviter de devoir prendre un abonnement iCloud supplémentaire sur son iPhone 17 Pro ou autre modèle comme l'iPhone 16, l'iPhone 15, l'iPhone 14, etc. Le seul truc, c'est de bien penser à mettre à jour son iPhone pour assurer la compatibilité logicielle. Certains clients ne sont pas parvenus à l'utiliser à cause de ça.



Disponible dès maintenant, le TouchLock démarre à 69,99 € pour 512 Go et 119,99 € pour 1 To sur Amazon. Un accessoire indispensable pour de nombreux clients.

Télécharger l'app gratuite Lexar

