L’application iPhone de Claude AI se connecte à Apple Santé aux États-Unis

Anthropic, dont le patron déclarait hier au WEF à Davos que son service remplacera les développeurs d'ici un an, intègre la connexion à Santé d’Apple dans son assistant IA Claude, permettant au chatbot d’accéder directement aux données de santé et de forme physique des utilisateurs depuis leur iPhone.

Claude se prend pour un médecin

La fonctionnalité est déployée en version bêta cette semaine via l’application Claude pour iOS, dans le cadre d’une stratégie plus large d’Anthropic dans le domaine de la santé. Pour l’instant, seuls les abonnés américains aux formules Claude Pro et Claude Max peuvent activer l’option et choisir de partager leurs données (activité physique, sommeil, tendances de mouvement, etc.).



Une fois la connexion établie, Claude peut :

Résumer votre historique médical

Expliquer simplement les résultats d’analyses ou d’examens

Repérer des tendances dans vos données de forme et de santé

Vous aider à préparer des questions pertinentes pour un rendez-vous médical

Des connecteurs supplémentaires en bêta sont également disponibles : HealthEx et Function (pour accéder à un dossier médical plus complet), ainsi que Health Connect sur Android.

Anthropic insiste sur le fait que ces intégrations sont « conçues pour être privées » :

L’utilisateur choisit précisément ce qu’il partage

L’activation nécessite un consentement explicite

L’accès peut être révoqué à tout moment

Aucune donnée de santé n’est utilisée pour entraîner les modèles d’IA

Cette annonce intervient deux semaines après qu’OpenAI a lancé une fonctionnalité similaire avec ChatGPT Health et sa propre connexion à Apple Santé. Les deux entreprises précisent clairement que ces outils ne servent pas à poser un diagnostic et ne remplacent en aucun cas l’avis d’un professionnel de santé.

