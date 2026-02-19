Google Maps supprime l’accès aux avis et photos pour les utilisateurs non connectés

Sans annonce officielle, Google restreint l’accès aux avis et photos sur Google Maps pour les utilisateurs non connectés. Cette « vue limitée » réduit fortement les informations visibles.

Google Maps restreint l’accès aux avis et photos pour les utilisateurs non connectés

Depuis quelques jours, des milliers d’utilisateurs de Google Maps se plaignent d’une dégradation soudaine de leur expérience. La raison ? Un nouveau mode baptisé “vue limitée” qui prive les internautes non connectés d’une partie importante des informations disponibles sur l’application.



Concrètement, les utilisateurs qui accèdent à Google Maps sans être connectés à un compte Google se retrouvent face à une version appauvrie du service. Les avis laissés par d’autres utilisateurs deviennent invisibles. Les photos partagées par la communauté disparaissent presque entièrement, souvent remplacées par une seule image là où il en existait auparavant plusieurs dizaines. D’autres données utiles comme les horaires d’affluence, les menus de restaurants ou les informations sur la livraison s’évaporent également.



Le phénomène touche en priorité les utilisateurs sur navigateur desktop, notamment ceux qui naviguent en mode navigation privée sur Chrome, Safari ou Firefox. Mais les utilisateurs mobiles ne sont pas épargnés non plus, que ce soit via un navigateur mobile ou, dans une moindre mesure, les applications iOS et Android.

Ce qui intrigue, c’est que Google n’a fait aucune annonce officielle concernant ce changement. La seule explication disponible se trouve directement dans l’application, sous forme d’un message qui mentionne vaguement des “problèmes techniques”, un “trafic inhabituel” ou des extensions de navigateur comme causes possibles. Le message encourage surtout les utilisateurs à se connecter pour retrouver une expérience complète. Google Help a aussi évoqué le sujet sur Reddit.



Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer cette décision. Google chercherait à pousser les utilisateurs vers ses intégrations avec Gemini, son intelligence artificielle, qui nécessitent une identification. L’entreprise pourrait aussi vouloir protéger ses données contre les bots et les scrapers qui aspirent massivement les avis de Google Maps. Une autre explication, plus rassurante, est que ce mode “vue limitée” n’est qu’un test temporaire, amené à disparaître rapidement.



Pour l’instant, la solution est simple : se connecter à son compte Google. Mais la question de fond reste entière. Google Maps s’est construit sur la richesse des contributions de ses utilisateurs. Restreindre l’accès à ces contenus au nom d’une stratégie de connexion forcée pourrait bien irriter ceux qui apprécient pouvoir consulter l’application librement, sans avoir à partager leurs données personnelles.