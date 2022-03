La Russie supprime l'accès à Google Actualités

Depuis que la Russie a déclenché une guerre contre l'Ukraine, le gouvernement de Vladimir Poutine est très vigilant sur les informations des médias étrangers qui transitent dans le pays. Si Poutine ne veut pas que la Russie devienne une dictature comme la Corée du Nord en coupant l'accès à tout ce qui vient de l'étranger, le président a tout de même du mal avec les médias qu'il ne peut pas contrôler.

Google Actualités est inaccessible en Russie

Depuis plusieurs semaines, les amateurs de réseaux sociaux et d'actualités en Russie vivent un véritable enfer, ils ne peuvent plus accéder à Facebook, Instagram, Twitter, ont une utilisation restreinte à TikTok... Et désormais, ce sont les plateformes d'actualités comme celle de Google qui commencent à être censurées.

Depuis hier, les internautes situés en Russie ne peuvent plus voir les articles dans Google Actualités qui diffuserait trop de "fausses informations" selon le régulateur russe des médias et du numérique.



En effet, ce qui dérange le Kremlin, c'est que les médias étrangers mettent en avant des discours et des images qui ne représentent pas la réalité de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Par exemple, Vladimir Poutine n'accepte pas que sa population considère l'intervention en Ukraine comme étant une "guerre", il n’approuve que les mots "opération militaire". Une multitude de vidéos montrant des frappes sur les hôpitaux, des écoles et des résidences en Ukraine ne sont jamais diffusées sur les chaînes d'actualités accessibles en Russie.

Aujourd'hui, sans l'utilisation d'un VPN, les Russes n'ont plus du tout accès aux actualités sélectionnées par Google. L'application iOS et Android est inaccessible et l'onglet "Actualités" dans le moteur de recherche affiche une page blanche dès qu'on clique dessus.



Cette volonté de contrôle et de censure nous fait forcément penser à ce que vivent les Chinois depuis de longues années dans leur pays. Comme le fait Vladimir Poutine, à travers des lois prétextant de fausses informations, il est possible de bloquer n'importe quel réseau social ou média sur internet.



Le porte-parole de Google a déclaré aujourd'hui :

Nous avons confirmé que certaines personnes rencontrent des difficultés pour accéder à l’application et au site Google News en Russie, et cela n’est pas dû à des difficultés techniques de notre côté.

Le prochain service de Google visé par le filtrage du Kremlin pourrait être YouTube, le site de vidéos en ligne fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines en Russie, il possède déjà l'étiquette "d'outil de guerre de l'information anti-russe". Quand on regarde de plus près, la population a accès à travers YouTube à une tonne de vidéos publiées depuis l'étranger qui montrent ce qui se passe réellement en Ukraine.



On se demande jusqu'où cette censure peut aller en Russie, on constate en tout cas que Vladimir Poutine est terrifié à l'idée que les Russes aient une vision différente de l'actualité mise en avant par les médias locaux.



