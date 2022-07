"L'heure du chat dans Gmail a sonné" : Google suspend l'accès à Hangouts sur iOS

Disponible depuis mai 2013, l'application Google Hangouts aura eu une belle vie sur l'App Store, cependant l'avenir ne se fera plus avec cette app. Google avait récemment informé ses utilisateurs que l'application allait bientôt être inaccessible, les avertissements se sont aujourd'hui transformés en acte avec la suspension de l'accès pour une multitude d'utilisateurs iOS et Android.

Migrez vers Chat dans Gmail

Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs de smartphones passent par des applications populaires comme Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram ou encore Signal pour communiquer avec leurs proches. Toutefois, une application moins populaire faisait de la résistance face à cette concurrence particulièrement agressive, il s'agissait de Google Hangouts.



Il y a quelques mois, Google a annoncé la fin de son application Hangouts, à la fois pour son propre écosystème, mais aussi celui d'Apple. La firme de Mountain View a reconnu ne pas avoir réussi à rassembler autant d'utilisateurs qu'elle le souhaitait avec Hangout. L'une des stratégies a donc été d'inviter ses utilisateurs à déménager vers Google Chat, une application qui a été lancée en 2018 et qui est censée reprendre aujourd'hui la relève d'Hangouts.

Depuis aujourd'hui, une fenêtre contextuelle indiquant "C'est l'heure du chat dans Gmail" apparaît au lancement de Hangouts sur iOS et Android, obligeant les utilisateurs à choisir entre Google Chat et l'onglet dédié sur Gmail. D'après les retours de certains utilisateurs, vous ne pouvez plus utiliser Hangouts sur votre appareil mobile après avoir vu cet écran.

La grande majorité des messages ont été transférés vers le Chat, de quoi rassurer les fidèles d'Hangouts qui avait peur de perdre des conversations importantes pendant le transfert.



La bonne nouvelle pour les personnes qui n'aiment pas le changement, c'est que l'interface Hangouts sera toujours disponible via le site hangouts.google.com, l'accès devrait être encore opérationnel jusqu'à la fin du troisième trimestre de cette année.



Pour Android et iOS, ainsi que pour les extensions de bureau Chrome, Hangouts ne sera plus disponible dans la barre latérale de Gmail ce mois-ci. Le chat sur Gmail.com ou la PWA (Progressive Web App) sur chat.google.com resteront toutefois proposés à l'utilisateur.



Télécharger l'app gratuite Hangouts