Incroyable : ChatGPT s'approche du milliard d'utilisateurs

ChatGPT à l’assaut du milliard

En l’espace de trois ans seulement, ChatGPT est devenu l’un des outils numériques les plus adoptés de l’histoire. Lancé fin 2022 par OpenAI, le chatbot a atteint un million d’utilisateurs en seulement cinq jours, un record absolu à l’époque. Aujourd’hui, la plateforme s’approche du seuil symbolique d’un milliard d’utilisateurs, une trajectoire qui force l’admiration et suscite de nombreuses questions.



À l’été 2024, ChatGPT c’était déjà 200 millions d’utilisateurs par semaine, Début 2025, OpenAI a annoncé dépasser les 400 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, contre 100 millions un an plus tôt. La progression est exponentielle. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a évoqué publiquement l’objectif d’un milliard d’utilisateurs comme une ambition concrète à moyen terme. Pour y parvenir, l’entreprise mise sur plusieurs leviers : l’intégration de ChatGPT dans des produits tiers, le développement de versions gratuites accessibles au plus grand nombre, et une expansion agressive dans les marchés émergents, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Atteindre le milliard d’utilisateurs placerait ChatGPT dans le cercle très fermé des plateformes mondiales comme YouTube, WhatsApp ou Instagram. Mais cette croissance soulève aussi des enjeux majeurs : désinformation, dépendance technologique, impact environnemental des centres de données, et questions éthiques sur l’usage de l’IA à grande échelle.



Pourtant, derrière ces chiffres vertigineux se cache une réalité financière bien moins reluisante. OpenAI, malgré sa valorisation astronomique et sa base d’utilisateurs hors norme, continue de perdre des milliards de dollars chaque mois. Les coûts colossaux liés à l’entraînement des modèles, à l’infrastructure informatique et au recrutement de talents rares dépassent largement les revenus générés. La popularité massive de ChatGPT ne s’est donc pas encore traduite en rentabilité, rappelant que dans la course à l’IA, la conquête des utilisateurs et la conquête des bénéfices sont deux batailles bien distinctes.

