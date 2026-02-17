ChatGPT va bientôt adapter son fonctionnement en Europe avec l’arrivée d’un système de prédiction de l’âge des utilisateurs. Objectif : mieux protéger les mineurs et se conformer aux exigences réglementaires, sans recourir par défaut à une vérification d’identité classique.

ChatGPT va vérifier l’âge de ses utilisateurs en Europe

OpenAI annonce que la prédiction d’âge pour ChatGPT sera déployée dans l’Union européenne dans les prochaines semaines, afin de tenir compte des exigences réglementaires régionales. L'idée est également de déployer cette réglementation aux utilisateurs du monde entier par la suite.



Le système repose sur un modèle de prédiction qui analyse une combinaison de signaux comportementaux et liés au compte : la durée d’existence du compte, les horaires de connexion habituels, les schémas d’utilisation dans le temps, et l’âge déclaré par l’utilisateur. Pas question donc de scanner une pièce d’identité par défaut — OpenAI mise sur l’observation plutôt que sur la vérification directe.



Lorsqu’un utilisateur est identifié comme mineur, ChatGPT lui applique automatiquement des restrictions sur certains contenus sensibles : violence graphique, automutilation, jeux de rôle romantiques ou sexuels, défis viraux dangereux, ou encore contenus promouvant des standards de beauté extrêmes.

Le système n’est pas infaillible. Si un utilisateur majeur est incorrectement placé dans l’expérience “moins de 18 ans”, il peut vérifier son âge via Persona, un service tiers de vérification d’identité. Cette démarche peut nécessiter un selfie en direct ou la transmission d’un document officiel selon le pays.



Cette initiative n’est pas anodine sur le plan judiciaire. Suite au suicide d’un adolescent dont la mort a été liée à l’utilisation de ChatGPT, OpenAI a été attaquée en justice et pourrait être contrainte par les législateurs à renforcer les contrôles d’accès pour les mineurs.



En parallèle, des outils de contrôle parental permettent aux parents de lier leur compte à celui de leur adolescent, de définir des heures de coupure, de gérer les fonctionnalités accessibles, et de recevoir des alertes en cas de détresse aiguë détectée. Un filet de sécurité complémentaire, en attendant que le système de prédiction gagne en précision.

