ChatGPT ajoute l'intégration Bing pour les utilisateurs payants sur iOS

Depuis que ChatGPT est disponible sur l'App Store, l'application rencontre un gigantesque succès avec une tonne de téléchargements tous les jours. Grâce à une interface simple, pratique, fluide et rapide, OpenAI a réussi à convaincre des millions de personnes de sélectionner l'expérience iOS plutôt que l'expérience site web. Pour accroître l'intérêt autour de son application, le créateur de ChatGPT a eu une nouvelle idée...

ChatGPT est désormais capable de récupérer des informations plus récentes

Si vous possédez l'application iOS de ChatGPT et que vous avez souscrit à l'abonnement GPT-4 pour obtenir de meilleures performances avec l'intelligence artificielle d'OpenAI, vous n'allez pas être déçu, car une grande évolution débarque !

Comme vous le savez probablement, ChatGPT fonctionne avec des données qui ne sont pas vraiment récentes, l'IA déclare avoir des informations précises jusqu'à septembre 2021, autrement dit, elle sera incapable de vous dire si Emmanuel Macron a été réélu pour un deuxième mandat, si l'Apple Vision Pro a été dévoilé par Apple... Bref, c'est un gigantesque un point faible pour l'expérience utilisateur.

OpenAI est conscient de ce problème qui limite fortement les performances de son intelligence artificielle, c'est pour cela que l'entreprise a décidé de se servir de son accord avec Microsoft pour inclure un accès au moteur de recherche Bing à GPT-4. Oui, vous avez bien lu... Si vous possédez l'application ChatGPT sur iOS et que vous avez l'abonnement à GPT-4, vous allez pouvoir obtenir des réponses nettement plus détaillées, précises et récentes grâce à l'ajout d'informations venant de Bing.



Cette intégration n'est pas nouvelle, car les utilisateurs de GPT-4 dans la version web possèdent déjà des réponses de l'IA avec l'aide de Bing. Cette nouveauté permet d'obtenir des réponses qui comportent des données récentes, contrairement aux utilisateurs gratuits qui restent avec des réponses aux données figées dans le temps.



L'abonnement ChatGPT Plus sur iOS coûte 22$ sur iOS, vous pouvez l'obtenir légèrement moins cher en passant directement par la souscription OpenAI (sur le site web) où il vous reviendra à 20$ sans la commission d'Apple.

