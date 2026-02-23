WhatsApp prépare enfin l’envoi de messages programmés

WhatsApp s’apprête enfin à combler l’un de ses retards les plus frustrants : l’envoi de messages programmés. Repérée dans une version bêta sur iPhone, la fonctionnalité permettra de choisir à l’avance la date et l’heure d’envoi d’un message.

WhatsApp va enfin permettre d’envoyer des messages à l’heure que vous choisissez

Vous avez déjà voulu envoyer un message d’anniversaire à minuit pile, sans rester éveillé pour ça ? Ou prévenir quelqu’un d’une réunion le lendemain matin, sans interrompre votre soirée ? C’est exactement ce que permettent les messages programmés et WhatsApp, utilisé par plus de deux milliards de personnes dans le monde, ne le propose toujours pas. Jusqu’à présent.



Des références découvertes dans une version bêta récente de l’application sur iPhone indiquent que Meta travaille activement sur cette fonctionnalité. On peut apercevoir un nouveau menu “Messages programmés” dans les paramètres des groupes. La fonction n’est pas encore accessible aux testeurs, mais son apparition dans le code confirme que le chantier est ouvert.

Ce retard peut surprendre. Telegram propose les messages programmés depuis des années, avec même une option pour les répéter automatiquement à intervalles réguliers. Apple l’a intégré dans iMessage avec iOS 18. WhatsApp faisait figure d’exception, forçant ses utilisateurs les plus organisés à bricoler des solutions via des applications tierces.



On ne sait pas encore si WhatsApp proposera uniquement l’envoi différé, ou aussi la répétition automatique comme sur Telegram. Ces détails seront précisés lors des premiers tests publics, avant une sortie officielle.



