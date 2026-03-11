Canal+ démarre un partenariat avec OpenAI et Google

Le groupe Canal+ accélère sa transformation technologique en annonçant deux partenariats majeurs avec OpenAI et Google Cloud. Le but étant d'intégrer l’intelligence artificielle au cœur de son application et de sa production afin d’améliorer l'expérience utilisateur.

Canal+ mise sur l’IA avec OpenAI et Google Cloud

A l’occasion de la présentation de ses résultats annuels ce 11 mars 2026, Canal+ a frappé un grand coup en annonçant deux partenariats stratégiques pluriannuels avec OpenAI et Google Cloud. L’objectif affiché est clair, transformer en profondeur l’expérience de ses 40 millions d’abonnés dans le monde, tout en dotant ses équipes de production d’outils inédits.



Du côté d’OpenAI, le groupe intègre les modèles de langage de l’entreprise américaine directement dans le moteur de recherche de l’application Canal+. A partir de juin 2026, les abonnés pourront formuler leurs requêtes en langage naturel, sans avoir à connaître le titre exact d’un programme. Chercher “un film d’action avec de la romance” ou “quelque chose de léger et divertissant” suffira pour obtenir des suggestions personnalisées. Il ne s’agit pas d’intégrer ChatGPT dans l’application, mais d’une version optimisée pour la recherche de contenus. Canal+ qualifie cette fonctionnalité de “première mondiale dans l’industrie du divertissement”.

Google Cloud, de son côté, prend en charge l’indexation vidéo de l’ensemble de la bibliothèque de contenus du groupe. L’idée est de constituer une base de données multimodale combinant son, image et texte, afin d’affiner les recommandations personnalisées sur la page d’accueil de l’application de chaque utilisateur. Ces deux partenariats sont “très complémentaires”, selon le PDG Maxime Saada : Google extrait et structure les données, OpenAI les exploite pour la recherche et la recommandation.



Le partenariat avec Google Cloud va plus loin que la simple recommandation. Canal+ donnera à ses partenaires de production l’accès à Veo 3, l’outil de génération vidéo par IA de Google. Les créateurs pourront ainsi pré-visualiser des scènes avant le tournage, ou recréer des moments historiques à partir d’une simple photographie d’archive. Le groupe assure par ailleurs que la propriété intellectuelle de ses contenus reste “profondément protégée” au sein de l’environnement sécurisé de Google Cloud.



Ces annonces s’inscrivent dans une ambition plus large : Canal+ vise 100 millions d’abonnés d’ici 2030, notamment après l’acquisition du géant africain MultiChoice. Le déploiement des nouvelles fonctionnalités concernera l’ensemble des marchés européens et africains où l’application est disponible.

