OpenAI lance ChatGPT Translate pour bousculer Google Traduction et Deepl

OpenAI vient de lancer discrètement ChatGPT Translate, un outil de traduction gratuit qui se positionne directement face à Google Translate et DeepL. Accessible sans compte payant sur chatgpt.com/translate, cette nouvelle arme dans l'arsenal d'OpenAI mise sur l'intelligence artificielle pour faire la différence, mais arrive encore avec des lacunes qui pourraient limiter son adoption.

Une traduction qui s'adapte à votre style

L'interface rappelle immédiatement Google Traduction : deux zones de texte, détection automatique de la langue, et support d'une cinquantaine de langues. Mais c'est sur la personnalisation que ChatGPT Translate tente de se démarquer. Après chaque traduction, l'outil propose quatre options de reformulation instantanée : un rendu naturel et fluide, un ton formel pour les e-mails professionnels, une version simplifiée, ou un registre académique.

Cette approche conversationnelle permet d'affiner progressivement la traduction sans repartir de zéro, un avantage certain pour ceux qui jonglent régulièrement entre différents registres linguistiques. Sur navigateur mobile, la dictée vocale fonctionne, bien qu'il n'y ait pas encore de bouton dédié dans l'interface.



L'intérêt pour OpenAI est surtout de diminuer la charge sur ses serveurs pour des demandes aussi simples que de la traductions. L'entreprise utilise sans doute des modèles plus simples et légers, fine-tunés spécifiquement pour traduire en langue naturelle.

Des absences qui pèsent face à la concurrence

Le principal point faible de ChatGPT Translate reste son déploiement incomplet. Contrairement à Google Translate qui propose une application native pour iOS depuis des années, OpenAI n'a pour l'instant rien annoncé côté App Store. Sur desktop, impossible de traduire des documents, des sites web complets ou d'utiliser la fonction photo pourtant mentionnée sur la page d'accueil.

Le nombre de langues supportées fait également débat : officiellement plus de 50, mais seulement 28 apparaissent dans le menu avec quelques incohérences. Vous recherchez l'anglais ? Ca se nomme "français" sans F majuscule dans l'interface. Face aux 240 langues de Google Translate, le retard est significatif. OpenAI n'a d'ailleurs communiqué ni sur le modèle utilisé ni sur une éventuelle roadmap.

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, l'absence d'application dédiée et de fonctionnalités avancées limite pour l'instant l'intérêt de cet outil face aux solutions déjà bien implantées dans l'écosystème iOS.

