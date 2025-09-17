OpenAI lance GPT-5-Codex pour le développement sur ChatGPT

OpenAI lance GPT-5-Codex, une version améliorée de son outil de programmation assistée, pensée pour rendre le développement plus rapide, plus fiable et plus collaboratif.

OpenAI améliore Codex avec GPT-5-Codex

OpenAI a dévoilé une mise à jour majeure de son outil de programmation assistée, Codex, avec l’arrivée de GPT-5-Codex, une version spécialement optimisée pour l’ingénierie logicielle. Cette nouvelle génération est conçue pour accompagner les développeurs dans la création, l’amélioration et la maintenance de projets complexes, tout en offrant une expérience plus fluide et plus intelligente. L’objectif est clair : transformer Codex en un véritable coéquipier capable de comprendre le contexte global d’un projet et de collaborer en temps réel.

GPT-5-Codex se distingue par sa capacité à s’adapter au niveau de complexité des tâches. Pour des requêtes simples, il fournit des réponses rapides et précises, tandis que pour des projets plus ambitieux, il peut travailler plusieurs heures de manière autonome. Il devient également plus « steerable », c’est-à-dire qu’il comprend mieux les intentions du développeur sans avoir besoin d’instructions détaillées. Il est capable de gérer toutes les étapes du cycle de développement, de l’ajout de nouvelles fonctionnalités à la refactorisation complète d’un code existant, en passant par la rédaction de tests et la relecture approfondie.

Les outils qui entourent Codex ont, eux aussi, bénéficié de nombreuses améliorations. L’interface en ligne de commande (Codex CLI) permet désormais d’ajouter des images comme des captures ou des diagrammes pour donner du contexte au projet. Les extensions pour les environnements de développement, comme VS Code, facilitent la prévisualisation et le passage d’un environnement local au cloud sans perte de données. Du côté des performances, Cloud Codex réduit considérablement les temps de réponse et peut configurer automatiquement un environnement de travail avec les bonnes dépendances et installations.

La sécurité reste au cœur des priorités d’OpenAI. Codex peut maintenant détecter des failles potentielles, vérifier les dépendances et s’assurer que les changements correspondent bien aux intentions initiales. Toutes ces opérations s’effectuent par défaut dans un environnement sécurisé, sans accès réseau, sauf autorisation explicite. GPT-5-Codex est disponible pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise, et sera bientôt accessible via l’interface CLI avec une clé API.