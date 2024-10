OpenAI déploie le ChatGPT sans connexion à un compte

Quand vous utilisez un moteur de recherche, on ne vous demande jamais de vous authentifier avec un compte pour faire votre recherche. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose avec un chatbot boosté à l'intelligence artificielle ? OpenAI vient de bousculer sa stratégie initiale qui consistait à ouvrir obligatoirement un compte pour utiliser ChatGPT. Désormais, ChatGPT 3.5 va être accessible sans la nécessité de créer un compte, cette nouvelle approche est en cours de déploiement selon un récent rapport de TechCrunch.

ChatGPT s'ouvre à l'utilisation sans compte

Dans une initiative visant à rendre l'intelligence artificielle plus accessible à tous, OpenAI a annoncé aujourd'hui une mise à jour majeure de son service ChatGPT : l'accès sans nécessité de se connecter à un compte utilisateur. Cette évolution, déjà en cours de déploiement dans certains pays, est un changement de stratégie majeur pour l'accès à ChatGPT qui s'était toujours fait avec la création obligatoire d'un compte avec des données personnelles. Pour le moment, cette nouveauté n'est pas encore disponible en France, toutefois, on peut s'attendre au déploiement dans quelques jours.



Les utilisateurs non connectés bénéficieront du même modèle de ChatGPT (version 3.5) que ceux connectés, garantissant ainsi une uniformité de l'expérience utilisateur indépendamment du statut de connexion. Cependant, certaines fonctionnalités telles que l'enregistrement et le partage de chats, l'utilisation d'instructions personnalisées et d'autres options requérant un compte resteront inaccessibles pour les visiteurs anonymes.

Protection de la vie privée, même sans compte

Dans cette nouvelle approche, on retrouve également la possibilité de refuser que les interactions soient utilisées pour entraîner davantage les modèles d'IA d'OpenAI. Pour ceux souhaitant exercer ce contrôle, il suffira d'accéder aux paramètres via le point d'interrogation situé en bas à droite de l'interface et de désactiver l'option correspondante. Pour plaire aux régulateurs et éviter de potentielles sanctions, OpenAI semble accorder une importance toute particulière au respect de la vie privée de ses visiteurs sans compte.



Pour le moment, l'accès à ChatGPT sans compte ne sera possible que via le site chat.openai.com, l'entreprise n'aurait pas l'ambition de proposer (pour l'instant) la même expérience sur son application iOS et Android qui rencontre énormément de succès sur l'App Store et le Play Store.



En parallèle de cette nouveauté, OpenAI continue d'innover avec la récente introduction de Voice Engine dévoilé la semaine dernière. Cette fonctionnalité révolutionnaire, capable de reproduire la voix de n'importe quelle personne à partir d'un échantillon vocal de seulement 15 secondes, sera bientôt disponible dans le monde entier. On ne sait pas encore comment elle sera intégrée ni quand elle sera accessible, mais on peut s'attendre à de nouvelles informations prochainement.



Télécharger l'app gratuite ChatGPT