L'application MisterGoodBeer compare les prix des bars en temps réel sur iOS

Trouver un bar agréable avec des tarifs abordables relève parfois du parcours du combattant lorsque vous sortez dans un quartier méconnu, surtout après une longue journée de travail. Plutôt que d'errer sans but dans les rues ou de scruter désespérément les devantures, il existe une solution logicielle parfaitement optimisée pour votre iPhone qui simplifie considérablement cette quête de la soirée réussie. L'application MisterGoodBeer se positionne comme un outil particulièrement efficace pour organiser vos sorties, en regroupant toutes les informations nécessaires pour boire un verre sans vider votre portefeuille.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Une cartographie précise des offres en temps réel

En exploitant intelligemment la puce GPS de votre iPhone, MisterGoodBeer affiche une carte interactive qui recense les établissements proposant des tarifs préférentiels autour de votre position. Vous visualisez immédiatement des pointeurs indiquant le prix d'appel, vous permettant de cibler d'un simple coup d'œil les endroits où la pinte oscille entre deux et six euros. Le catalogue ne se limite d'ailleurs plus à la bière, puisque la base de données intègre également le cidre, le vin ou encore le pastis, tout en précisant les horaires exacts des différents happy hours.

Afin de vous garantir une expérience fluide, la plateforme repose sur un système hybride ingénieux où les propriétaires d'établissements et les utilisateurs mettent eux-mêmes à jour les informations. Cette approche participative assure une excellente fiabilité des tarifs affichés, vous évitant la mauvaise surprise d'une promotion expirée une fois arrivé devant le comptoir.



L'application propose par ailleurs un système de guidage qui vous mène directement à la terrasse sélectionnée, ainsi qu'un répertoire des événements sportifs diffusés sur les écrans des différents établissements référencés.

La réservation intégrée pour sécuriser vos soirées

Au-delà de son aspect d'annuaire interactif, MisterGoodBeer se démarque des solutions de cartographie génériques comme Google Maps ou Apple Plans en proposant un module de réservation accessible directement depuis l'interface iOS. Si vous devez organiser un afterwork entre collègues, un anniversaire ou un rassemblement étudiant, vous avez la possibilité de bloquer vos places à l'avance tout en bénéficiant de tarifs négociés et parfois d'horaires de réduction prolongés. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile dans les grandes métropoles françaises souvent saturées, comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Nantes, où trouver une grande table à la dernière minute relève généralement de l'exploit. Attention toutefois, il y a encore très peu de bars et cafés qui compatibles avec ce système.

L'interface utilisateur se révèle réactive sur iOS, offrant des filtres précis pour affiner votre recherche selon la présence d'une terrasse, l'ambiance générale ou la capacité d'accueil du lieu. Vous naviguez ainsi au sein d'un environnement clair qui privilégie l'efficacité, transformant l'organisation d'une soirée de groupe en une démarche rapide et sans stress. L'application est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store et trouve rapidement sa place dans le dossier utilitaires de quiconque souhaite profiter pleinement de la vie nocturne en gardant la maîtrise de son budget.

Télécharger l'app gratuite MisterGoodBeer