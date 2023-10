Avez-vous un problème de GPS via CarPlay ?

De "nombreux" utilisateurs se plaignent d'avoir une navigation CarPlay qui bug à chaque utilisation. Assez enquiquinant, surtout que cela fait maintenant plus d'un an et Apple n'a toujours pas réagi. Et vous, de votre côté, tout fonctionne avec CarPlay ?

CarPlay ne rempli pas sa fonction principale

D'après plusieurs retours sur le web, il semble que certains clients Apple rencontrent un problème lors de l'utilisation d'une application GPS via le système CarPlay. À première vue, la navigation cesse de fonctionner au bout de quelques minutes, que ce soit avec Plans d'Apple, Google Maps ou Waze. Pire encore, ce bug n'est pas spécifique à une voiture ou une marque automobile, ni même aux véhicules électriques ou au mode sans fil. Idem pour l'iPhone, tous les modèles récents sont concernés.



Cela se matérialise par la flèche bleue de direction qui reste figée ou se retrouve dans le décor ou encore un grand rond bleu (Plans) qui nous fait comprendre que le système n'arrive pas à géolocaliser correctement. Un désagrément présent depuis plus d'un an et la sortie d'iOS 16 qui n'a visiblement jamais été corrigé par la marque.

Deux solutions

Première solution, lancer la navigation GPS sur l'iPhone avant de le relier à la voiture avec CarPlay. Même si c'est loin d'être une solution miracle, il paraît que le taux de réussite est supérieur.



Deuxième solution, lorsque le GPS ne fonctionne plus sur CarPlay, déverrouiller l'iPhone et se rendre sur l'application GPS utilisée puis patienter quelques instants. Il se pourrait que cela se remette à fonctionner. Attention, cette astuce vous oblige à utiliser votre smartphone pendant la conduite, ce qui est interdit et potentiellement dangereux.



Est-ce un problème qui vous parle ?



