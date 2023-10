Apple Plans : Apple passe au Brésil pour la fonctionnalité Look Around

Depuis 2018, Apple a commencé une nouvelle stratégie avec son application de cartographie Apple Plans. L'entreprise cherche à améliorer les cartes de chaque pays, mais aussi d'inclure le plus souvent possible la fonctionnalité "Look Around", l'équivalent de Street View sur Google Maps. L'une des nouvelles étapes de ce projet concerne le Brésil, Apple vient d'exprimer le fait de vouloir accélérer le processus de modernisation du pays sur Apple Plans.

Le Brésil va obtenir une carte plus claire et précise, ainsi que la fonctionnalité Street View

Apple vient d'annoncer l'expansion de sa fonctionnalité Look Around sur Apple Plans au Brésil. Révélé sur son site web, ce projet ambitieux vise à offrir une cartographie détaillée et immersive des rues brésiliennes, permettant ainsi aux utilisateurs de voyager virtuellement à travers ce pays. Avec une combinaison de technologies avancées et de méthodologies créatives, Apple entend capturer l'essence des métropoles trépidantes et des charmants villages brésiliens, offrant une fenêtre numérique sur la culture et l'architecture uniques du pays.



Pour accomplir cette mission, Apple déploiera des véhicules équipés de scanners LiDAR sur le toit, une technologie de cartographie laser de haute précision, à travers le vaste territoire brésilien. Ce n'est pas tout : des dispositifs comme les iPhone, iPad ou autres appareils seront fixés à l'extérieur de ces véhicules pour améliorer le processus de cartographie. La coopération entre ces appareils et le LiDAR permettra une collecte de données précise et détaillée, posant les fondations d'une expérience de cartographie en réalité augmentée.

Là où les véhicules ne peuvent s'aventurer, Apple a envisagé une solution tout aussi innovante : des systèmes de sac à dos seront employés pour récolter les données nécessaires. Ce moyen astucieux permettra de pénétrer les zones inaccessibles aux véhicules, assurant une couverture cartographique complète.



Les données recueillies lors de ces explorations serviront à enrichir Apple Plans de diverses manières. Elles contribueront à la création de modèles 3D des bâtiments, à la fonctionnalité Look Around, à des instructions de marche précises, ainsi qu'à des indications routières améliorées pour les véhicules.

La nouvelle aventure va commencer à São Paulo, avec une extension progressive à l'ensemble du territoire brésilien prévue d'ici mai 2025. Cette échéance reflète l'ampleur de la tâche, le Brésil ayant une étendue comparable à celle des États-Unis.

La confidentialité en priorité

Dans une ère où la confidentialité est une préoccupation majeure, Apple a tenu à rassurer ses utilisateurs. Une section dédiée sur son site web indique que les visages et les plaques d'immatriculation seront floutés dans la fonction Look Around. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de solliciter le retrait de certaines images d'Apple Maps, renforçant ainsi la confiance dans le respect des données personnelles par la marque.



