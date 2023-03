Waze trouve les meilleures stations de charge pour votre voiture électrique

Les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux sur les routes en France et à l'international. Heureusement, les stations de charges arrivent à suivre la tendance grâce à un déploiement massif sur l'ensemble du territoire. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique, vous avez probablement déjà utilisé une application afin de trouver des stations de charges à proximité de votre position. Waze va prochainement vous faciliter la vie en intégrant mieux les stations de charge directement sur votre itinéraire.

Waze pense aux voitures électriques

Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques, la célèbre application qui vous accompagne pendant vos trajets vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'une meilleure intégration des stations de charge. Cette nouvelle fonctionnalité est destinée à faciliter les déplacements des conducteurs de voitures électriques en leur offrant une visibilité optimale sur les stations de charge à proximité de leur itinéraire.



Ainsi, grâce aux données récupérées, Waze va bientôt proposer des informations sur les horaires d'ouverture de la station (si celle-ci n'est pas disponible 24h/24), la rapidité de charge (150 kW, 100 kW, 19.2 kW...) ainsi que la quantité de prises disponibles. Ces informations ne seront pas visibles pour tous les utilisateurs de Waze, il faudra signaler à l'application que vous possédez un véhicule électrique pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Waze explique dans son billet de blog vouloir "révolutionner" les renseignements sur les stations de charge. En effet, les informations sur les bornes de recharge sont souvent incohérentes, obsolètes ou peu fiables sur les applications concurrentes, ce qui crée un problème majeur. Cette nouvelle fonctionnalité sera donc un véritable allié pour les propriétaires de véhicules électriques qui pourront ainsi planifier leur trajet en toute tranquillité.

La nouveauté qui va bientôt débarquer dans l'application sur iOS et Android s'appuiera notamment sur la communauté Waze. L'app appartenant à Google explique que les données seront mises à jour en temps réel afin d'avoir les informations les plus précises. Autrement dit, si une station de charge ajoute ou supprime des prises, Waze prendra immédiatement en compte le changement dans son application.



Cette intégration des stations de charge dans Waze montre à nouveau l'intérêt croissant pour les véhicules électriques. Cette nouvelle fonctionnalité de Waze vient donc renforcer le développement de cette technologie et offre une solution pratique pour les propriétaires de voitures électriques en déplacement. Par ailleurs, ce geste permettra peut-être aussi à des automobilistes qui hésitent à opter pour une voiture électrique à franchir le pas. Il faut dire que quand le monde numérique nous assiste dans quelque chose qui est nouveau, c'est tout de même rassurant !

