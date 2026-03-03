Orange TV passe en version 12 : une interface plus moderne et intuitive

Orange vient de déployer la mise à jour 12.0.0 de son application TV d'Orange (disponible sur mobiles, tablettes, Apple TV (depuis 2025), TV connectées et ordinateurs), apportant un vent de fraîcheur à l'expérience globale.

TV d'Orange est bien plus pratique

Cette version, très attendue, modernise profondément l'interface tout en conservant l'essence du service : accès à plus de 200 chaînes en direct, un vaste catalogue Replay et de la VOD.



La star de cette mise à jour est sans conteste la nouvelle page d'accueil, restructurée autour de bandeaux thématiques clairs et attractifs (séries, films, sport, jeunesse, actualités…). Ces zones dynamiques s'animent selon l'actualité du moment, pour mieux mettre en avant les programmes phares ou les événements en cours (comme un grand match ou une nouvelle saison très attendue). Enfin est-on tenté de dire !



L'univers Replay a été entièrement refondu pour une navigation plus fluide et agréable. Les fiches d'information des programmes sont désormais enrichies avec plus de détails (cast, synopsis étendu, épisodes liés…). Le guide des programmes adopte une navigation horizontale plus naturelle, tandis que les icônes du menu inférieur ont été réorganisées pour un accès rapide aux sections essentielles.



Parmi les ajouts pratiques, on note également une liste verticale de zapping directement accessible depuis le player en cours de lecture, idéale pour changer de chaîne sans tout quitter. Côté gestion des enregistrements, la mise à jour permet désormais la suppression par lot (très utile pour faire du tri rapidement), mais annonce en parallèle l'arrêt du pilotage à distance des enregistrements sur le disque dur du décodeur TV historique - une évolution liée à la migration vers des usages plus cloud et multi-écrans.



Enfin, l'application reste fidèle à ses forces : contrôle du direct (Start Over, pause, rewind), filtres thématiques puissants dans le programme TV, alertes personnalisées, et consommation en 4G/5G ou Wi-Fi tous opérateurs.



En clair, cette version 12.0.0 rend Orange TV plus visuelle, plus réactive et plus adaptée aux habitudes actuelles de consommation TV nomade et multi-supports. Une belle évolution pour les abonnés Orange mais aussi Sosh, la plupart des offres box et mobile en étant équipés.

Télécharger l'app gratuite TV d'Orange