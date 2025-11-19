WhatsApp teste enfin le multi-comptes sur iPhone

Pour la première fois, WhatsApp a activé la fonctionnalité multi-comptes pour les utilisateurs bêta sur iOS, donc sur iPhone. On peut ainsi espérer un déploiement général pour tous les utilisateurs en 2026.

WhatsApp teste l’utilisation de plusieurs comptes sur iPhone

WhatsApp déploie enfin en bêta une fonctionnalité très attendue, la possibilité d’utiliser plusieurs comptes en même temps sur un même iPhone. Jusqu’ici, les utilisateurs devaient recourir à des solutions de contournement comme WhatsApp Business pour gérer un second numéro. Cette évolution, disponible via TestFlight pour certains testeurs, marque un pas important vers plus de flexibilité sur iOS.

La bêta introduit une section « Liste des comptes » dans les réglages, permettant d’ajouter et de gérer plusieurs comptes depuis la même application. Un bouton situé à côté de l’icône QR code facilite l’ajout d’un nouveau compte, qu’il s’agisse d’un numéro totalement inédit ou d’un compte existant classique.

Chaque compte reste totalement isolé. L’historique de conversations, les sauvegardes et les paramètres de notifications sont séparés, ce qui empêche toute confusion entre les comptes. Les notifications indiquent clairement à quel compte chaque message est destiné, pour simplifier la gestion quotidienne.

Actuellement, la beta ne permet d’ajouter que deux comptes maximum sur un iPhone. WhatsApp n’a pas encore communiqué de date pour le déploiement public de cette fonctionnalité, mais les tests semblent bien avancés. C'est l'une des fonctionnalités les plus attendues depuis de nombreuses années.

