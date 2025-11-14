WhatsApp active les discussions avec les applications tierces en Europe

WhatsApp s'apprête à franchir une étape majeure en matière de messagerie instantanée. Dans les prochaines semaines, les utilisateurs européens pourront communiquer avec des personnes utilisant d'autres applications de messagerie, directement depuis WhatsApp. Une évolution qui répond aux exigences du Digital Markets Act (DMA) et qui pourrait redistribuer les cartes du secteur, notamment face à iMessage qui devra lui aussi se plier à ces règles d'interopérabilité.

L'interopérabilité arrive en Europe

Après trois ans de développement en collaboration avec la Commission européenne, Meta lance officiellement les discussions tierces sur WhatsApp. BirdyChat et Haiket seront les premières applications compatibles, suite à des tests menés ces derniers mois. Les utilisateurs iOS et Android pourront échanger messages texte, photos, vidéos, messages vocaux et documents avec ces plateformes tierces. La création de groupes mixtes suivra ultérieurement, une fois les partenaires prêts.

Cette fonctionnalité reste totalement optionnelle. Une notification apparaîtra dans l'onglet Paramètres de WhatsApp pour expliquer la procédure d'activation. Les utilisateurs gardent le contrôle total et peuvent désactiver ces discussions à tout moment. Deux modes d'affichage sont proposés : une boîte de réception combinée où tous les messages se mêlent, ou une messagerie séparée pour distinguer clairement les échanges WhatsApp des conversations tierces.

Sécurité et vie privée au cœur du dispositif

Meta insiste sur le maintien du chiffrement de bout en bout, obligeant les applications tierces à adopter le même niveau de protection que WhatsApp. Les messages en transit restent inaccessibles à Meta. Toutefois, l'entreprise prévient que les applications partenaires appliquent leurs propres règles de traitement des données.

Quelques limitations demeurent : seuls les numéros enregistrés dans les régions couvertes par le DMA sont éligibles. La fonctionnalité se limite aux smartphones et n'est pas disponible sur tablettes, WhatsApp Web ou Desktop pour le moment. Les personnes bloquées sur WhatsApp pourront vous contacter via ces applications tierces, ce qui soulève des questions de spam potentiel.

Des implications pour l'écosystème Apple

Cette ouverture forcée par le DMA préfigure ce qui attend iMessage. Apple devra également rendre son service interopérable avec d'autres messageries en Europe. Si WhatsApp mise sur le volontariat et la transparence, cette transformation du paysage de la messagerie pourrait modifier les habitudes des utilisateurs européens. L'avantage historique des services fermés comme iMessage s'érode progressivement, au profit d'une communication plus universelle. Meta prévoit d'élargir progressivement son catalogue de partenaires compatibles dans les mois à venir.

Cette évolution réglementaire marque un tournant dans la manière dont nous communiquons numériquement, privilégiant l'interopérabilité à l'exclusivité des écosystèmes fermés.



Source

