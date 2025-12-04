WhatsApp bannit les IA tierces : l’UE enquête immédiatement !

Une fois encore, l’Union européenne va prendre le temps d’examiner les pratiques d’un géant du numérique. WhatsApp prévoit de bloquer l’accès aux autres IA sur sa plateforme dès début 2026, une décision qui pourrait être perçue comme anticoncurrentielle.

WhatsApp bannit les IA tierces : l’UE enquête sur Meta

Meta a déclenché une tempête réglementaire en Europe avec sa décision d’interdire les assistants d’intelligence artificielle concurrents sur WhatsApp. À partir du 15 janvier 2026, des outils populaires comme ChatGPT d’OpenAI et Copilot de Microsoft ne pourront plus fonctionner sur la plateforme de messagerie. Cette nouvelle politique, introduite en octobre 2025, vise à imposer l’utilisation exclusive de Meta AI, l’assistant maison de l’entreprise.

La modification des conditions d’utilisation de l’API WhatsApp Business interdit explicitement aux fournisseurs de modèles de langage et d’assistants IA généralistes d’utiliser la plateforme lorsque ces fonctionnalités constituent leur service principal. Seules les utilisations auxiliaires, comme le support client automatisé, restent autorisées. OpenAI et Microsoft ont déjà annoncé qu’ils cesseraient leurs services WhatsApp à la date butoir, invitant leurs utilisateurs à exporter leurs conversations.

Cette stratégie soulève d’importantes questions de concurrence. L’Union européenne a lancé une enquête antitrust contre Meta le 4 décembre 2025, craignant que l’entreprise abuse de sa position dominante sur le marché de la messagerie pour étouffer la concurrence dans le secteur émergent de l’intelligence artificielle. Teresa Ribera, commissaire européenne à la concurrence, a déclaré que l’UE doit empêcher les géants du numérique d’utiliser leur pouvoir pour éliminer les concurrents innovants.

L’Italie avait déjà ouvert sa propre investigation en juillet, estimant que l’intégration de Meta AI dans WhatsApp pourrait forcer les utilisateurs à adopter les services d’IA de Meta et canaliser sa clientèle vers ce marché naissant. L’enquête européenne couvre l’Espace économique européen, à l’exception de l’Italie pour éviter un chevauchement des procédures.

Pour les entreprises qui utilisaient des chatbots tiers via WhatsApp, les conséquences sont immédiates. Elles doivent rapidement restructurer leurs stratégies de communication client ou se tourner vers Meta AI. Les startups de l’IA, qui utilisaient WhatsApp comme canal de distribution, sont particulièrement touchées et devront reconstruire leur présence sur d’autres plateformes.



WhatsApp a qualifié les accusations de sans fondement, arguant que le marché de l’IA reste hautement compétitif et que les utilisateurs disposent de nombreuses alternatives. Cependant, les régulateurs européens examineront attentivement si cette politique constitue une pratique anticoncurrentielle ou une simple décision de gestion de plateforme légitime.

