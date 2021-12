BLING : l'application qui vous prête jusqu'à 100€ immédiatement

BLING se présente comme l'application idéale si vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier immédiat pour terminer votre fin du mois ou encore vous faire plaisir. Son but, vous prêter un montant d'argent jusqu'à 100 € de la manière la plus simple possible. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

BLING vous prête 100 € tout de suite

Avec la modernisation du monde numérique, nous entendons énormément parler des cryptomonnaies, NFT... mais il y a surtout une croissance dans les services financiers en général proposés via une application. À l'heure actuelle, une quantité assez conséquente de services en tout genre sont disponibles sur l'App Store. Que ce soit pour investir, réorganiser, épargner, se faire prêter de l'argent, tout existe.

Parmi elles, il y a BLING. Bling est une application qui a pour objectif de vous prêter une somme d'argent comprise entre 25 € et 100 € de la manière la plus simple et rapide qu'il soit, dans le même style que Cashper et Floa Bank. Le processus ne prend que quelques minutes et vous recevez l'argent sous trois jours ouvrés. Pour ce qui est du remboursement du montant emprunté, c'est vous qui sélectionnez la date exacte comprise entre 15 et 41 jours.



Comme l'explique les développeurs dans la description de l'application sur l'App Store, si vous êtes en possession d'une rentrée d'argent suffisante et régulière, vous n'aurez aucun souci à vous faire prêter le montant maximum soit 100 €.



Plusieurs points positifs sont à noter. Premièrement, la démarche est simple, rapide et efficace. Deuxièmement, elle n'est pas reliée à votre compte bancaire, de ce fait c'est un peu comme si un ami ou un membre de votre famille vous avez prêté cette somme d'argent plutôt qu'une institution. Troisièmement, elle est à taux 0%, ce qui signifie que vous ne remboursez que le montant que l'on vous a envoyé et qu'il n'y a aucun frais supplémentaire.

Mais attention à quelques détails

Tout cela est vrai si vous restez dans les clous. En effet, il faudra respecter plusieurs conditions pour ne pas avoir de mauvaise surprise :

Des frais de 7€ sont facturés si vous en avez besoin vraiment immédiatement

8% de pénalité en cas de non remboursement dans les délais.

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire votre choix sur iOS ou sur Android.

Télécharger l'app gratuite BLING