WhatsApp ajoute les passkeys pour la sauvegarde des discussions sur iPhone

WhatsApp vient de franchir une nouvelle étape en matière de sécurité. La plateforme de messagerie déploie progressivement la prise en charge des passkeys pour sécuriser les sauvegardes chiffrées. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de protéger leurs conversations, photos et notes vocales sauvegardées en utilisant simplement leur empreinte digitale, leur visage ou le code de verrouillage de leur appareil

Une protection simplifiée

Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient mémoriser un mot de passe ou une clé de chiffrement de 64 caractères pour accéder à leurs sauvegardes chiffrées de bout en bout. Avec les passkeys, cette contrainte disparaît. Cette méthode d'authentification moderne s'inscrit dans une tendance que beaucoup espèrent voir se généraliser à l'ensemble de l'écosystème numérique, y compris chez Apple qui intègre déjà cette technologie dans plusieurs de ses services. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans les paramètres WhatsApp, puis dans la section Discussions et Sauvegarde de discussions.​

WhatsApp avait introduit le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes en 2021, devenant le premier service de messagerie privée à proposer cette protection. Les passkeys pour l'accès aux messages avaient été ajoutées l'année dernière sur iOS. Cette mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs d'ici quelques semaines.



Source

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger