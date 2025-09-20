Final Cut Camera 2.0 ajoute ProRes RAW et Center Stage sur iPhone 17

Apple a lancé la version 2.0 de son application Final Cut Camera, conçue pour l'iPhone avec des capacités améliorées sur la gamme iPhone 17 et iPhone Air, notamment la prise de vue ProRes Raw, Genlock et Center Stage.

Final Cut Camera passe la seconde

Cette mise à jour introduit l'enregistrement vidéo ProRes RAW et la fonctionnalité Genlock sur l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Elle débloque également des contrôles manuels pour la caméra frontale Center Stage sur l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Air.



ProRes RAW extrait des données brutes et non traitées directement du capteur, offrant aux monteurs un contrôle accru sur l'étalonnage des couleurs et les ajustements en post-production. Il délivre une qualité élevée avec un stockage plus efficace par rapport à d'autres formats RAW.



Une nouveauté marquante est l'enregistrement en mode open gate, qui exploite la pleine hauteur du capteur pour capturer une scène plus large au-delà du 4K standard. Cela fournit un espace vertical supplémentaire, facilitant les recadrages, la stabilisation et les changements de ratio d'aspect sans dégradation de qualité.



Genlock assure une synchronisation fluide entre plusieurs unités iPhone 17 Pro ou avec des caméras professionnelles, évitant l'alignement fastidieux image par image en post-production. Le Camera ProDock de Blackmagic Design s'intègre nativement avec cette fonctionnalité de synchronisation.

Les notes de version officielles d'Apple pour Final Cut Camera 2.0 :

Capturez des données ProRes RAW en open gate pour une résolution plein format et des performances de montage exceptionnelles.*

Enregistrez dans une plage dynamique élevée et un nuancier de couleurs encore plus large avec Apple Log 2 en ProRes ou HEVC.*

Activez facilement les options de timecode, notamment l’heure du jour, la durée d’enregistrement ou le timecode externe, pour identifier précisément votre métrage. (Requiert iOS 26.)

Verrouillez plusieurs sources vidéo avec un alignement d’image précis à l’aide d’un générateur de synchronisation compatible.*

Passez rapidement au téléobjectif de 200 mm (8x) pour capturer le plan parfait.*

Orientez dynamiquement la vidéo en vertical ou horizontal avec la caméra avant, quelle que soit la position de votre iPhone.*

*Disponibilité des fonctionnalités limitée aux modèles iPhone compatibles.

Télécharger l'app gratuite Final Cut Camera