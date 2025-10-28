WhatsApp va faciliter la gestion du stockage par conversation sur iPhone

WhatsApp s'apprête à faciliter grandement la gestion du stockage sur iPhone avec une nouvelle fonctionnalité actuellement en test. Plutôt que de fouiller dans les paramètres généraux de l'application et décharger l'app sans arrêt, les utilisateurs pourront désormais gérer l'espace occupé directement depuis chaque conversation. Une évolution bienvenue pour ceux qui jonglent régulièrement avec un espace de stockage limité sur leur iPhone.

Un accès direct au stockage par conversation

La dernière version bêta de WhatsApp sur TestFlight intègre une option "Gérer le stockage" directement dans les informations de chaque discussion. Cette section affiche l'espace qu'occupe la conversation sur l'appareil et propose une vue en grille de tous les fichiers partagés : photos, vidéos, documents. Chaque élément s'accompagne de sa taille réelle, permettant d'identifier rapidement les contenus les plus gourmands en mémoire.

L'application propose également plusieurs options de tri (par date, taille ou ancienneté) pour retrouver facilement un fichier spécifique. Les utilisateurs peuvent supprimer plusieurs éléments en une fois ou marquer certains médias comme favoris pour y accéder plus tard. Cette approche granulaire évite de parcourir la galerie globale de tous les fichiers partagés, comme c'était le cas jusqu'à présent via le menu Réglages > Stockage.

Une fonction qui encourage de meilleures habitudes

En plaçant cet outil directement dans les informations de discussion, WhatsApp rend la gestion du stockage plus visible et accessible. Beaucoup d'utilisateurs ouvrent rarement les paramètres généraux, laissant les fichiers s'accumuler jusqu'à saturation. Cette nouvelle interface transforme le nettoyage en réflexe naturel plutôt qu'en corvée occasionnelle.

La fonctionnalité se déploie progressivement auprès des bêta-testeurs iOS, après avoir été repérée sur la version Android. Meta n'a pas encore communiqué de calendrier précis pour le déploiement général, mais son état d'avancement suggère une disponibilité prochaine pour l'ensemble des utilisateurs.

Source

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger