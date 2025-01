Les passkeys peinent encore à convaincre, même chez Apple

Les passkeys, cette technologie censée remplacer nos mots de passe traditionnels, ne tient pas encore toutes ses promesses en ce début d'année 2025. Alors qu'Apple et les autres géants de la tech en font la promotion depuis maintenant deux ans, l'adoption reste complexe pour les utilisateurs lambda. Faisons le point sur cette solution qui devait révolutionner notre sécurité en ligne.

Une technologie prometteuse mais trop complexe

La technologie des passkeys, basée sur les spécifications FIDO2 et WebAuthn, est théoriquement élégante. Elle permet une authentification sans mot de passe grâce à des clés cryptographiques uniques stockées sur nos appareils. Le principe est séduisant : plus besoin de retenir des mots de passe complexes, il suffit d'utiliser son empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour se connecter.



Cependant, comme le souligne Dan Goodin d'Ars Technica, la multiplicité des implémentations pose problème. Chaque écosystème (Apple, Google, Microsoft) tente d'imposer sa propre vision, créant une expérience fragmentée et parfois déroutante pour l'utilisateur. Par exemple, se connecter à PayPal avec une passkey sur Windows sera différent de l'expérience sur iOS ou Android. Certains navigateurs comme Firefox ne sont même pas supportés par certains sites.

Des limitations qui freinent l'adoption

Les passkeys souffrent actuellement de plusieurs limitations majeures. Premièrement, aucun site majeur ne permet encore de se passer totalement du mot de passe traditionnel. Celui-ci reste obligatoire en dernier recours, ce qui annule en partie les bénéfices de sécurité promis.



La synchronisation entre appareils pose également problème. Comme le note Son Nguyen Kim de Proton Pass :

Si vous utilisez Google Chrome sur Mac, les passkeys sont stockées dans le Trousseau Apple, ce qui empêche leur synchronisation avec Chrome sur d'autres appareils.

Une solution existe via les gestionnaires de mots de passe tiers comme 1Password, mais cela ajoute une complexité supplémentaire.

Quelle approche adopter aujourd'hui ?

En attendant que la technologie mûrisse, les experts recommandent une approche pragmatique. Pour les utilisateurs d'Apple qui restent dans l'écosystème (iPhone + Mac par exemple), les passkeys peuvent déjà offrir une alternative intéressante aux mots de passe traditionnels grâce à l'intégration native avec iCloud Keychain et l'application Mots de Passe d'Apple.



Pour les autres, la meilleure solution reste l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe robuste (comme 1Password ou Bitwarden) combiné à l'authentification à deux facteurs via une application d'authentification (comme Authy) ou une clé de sécurité physique (YubiKey). Cette approche, bien que moins "moderne" que les passkeys, offre aujourd'hui le meilleur compromis entre sécurité et facilité d'utilisation.



La technologie des passkeys reste prometteuse pour l'avenir, mais son adoption généralisée nécessitera encore du temps et des améliorations significatives en termes d'interopérabilité et d'expérience utilisateur. Apple et les autres acteurs devront travailler ensemble pour créer une expérience plus unifiée et accessible à tous.