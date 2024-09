Le gestionnaire Proton Pass est aussi disponible sur macOS

La startup suisse Proton, spécialisée dans les logiciels de productivité, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Proton Pass pour Mac et Linux, apportant pour la première fois le gestionnaire de mots de passe chiffrés sur toutes les plateformes. L'application existait sur iOS depuis l'an dernier pour concurrencer 1Password et iCloud d'Apple.

Proton Pass en extension dans Safari

Comme vous pouvez vous y attendre, Proton Pass offre un chiffrement de bout en bout pour toutes les données stockées, et comprend un système intégré d'authentification à deux facteurs, la prise en charge des PassKeys, et le partage sécurisé des mots de passe, ainsi qu'une fonction Hide-My-Email pour se protéger contre le spam et le phishing. C'est ni plus ni moins ce que propose Apple avec iCloud+.

Obtenez le gestionnaire de mots de passe créé par les scientifiques du CERN à l'origine de Proton Mail, le plus grand fournisseur de courrier électronique crypté au monde. Proton Pass est open source, chiffré de bout en bout et protégé par les lois suisses sur la protection de la vie privée.



Avec Proton Pass, vous obtenez non seulement un gestionnaire de mots de passe gratuit, mais vous sécurisez également votre identité en ligne. Pass n'a pas de publicité ni de collecte de données et est gratuit pour toujours sur tous vos appareils. Créez et stockez un nombre illimité de mots de passe sur un nombre illimité d'appareils, remplissez automatiquement les logins, générez des codes 2FA, créez des alias d'email, et plus encore...

La version macOS de Proton Pass est également livrée avec une extension Safari, qui vise à simplifier la gestion des mots de passe et le remplissage des informations d'identification dans le navigateur d'Apple. Mais à la différence du gestionnaire de mots de passe par défaut des Mac, Proton Pass permet aux utilisateurs de se synchroniser sur plusieurs navigateurs et appareils différents, pour un accès simplifié sur toutes les plateformes.



Proton Pass utilise l'algorithme de hachage Argon2, qui est inclus dans sa fonction de mode hors ligne, et est disponible pour les clients payants. La méthode est conçue pour que les mots de passe et les informations sensibles restent protégés contre tout accès non autorisé, même lorsque l'utilisateur n'est pas connecté à l'internet.



Proton Pass intègre également la fonctionnalité Pass Monitor qui fournit des alertes proactives pour les informations d'identification exposées sur le dark web, identifie les mots de passe faibles et réutilisés, et vérifie l'absence d'authentification à deux facteurs.



Pour le moment, le seul défaut de Proton Pass est qu'il ne gère pas encore TouchID sur macOS, ce qui permettra aux utilisateurs de déverrouiller leurs comptes à l'aide de leurs empreintes digitales.

Voici un résumé des fonctionnalités de Proton Pass :

Sauvegarde et remplissage automatique pour les applications et les sites web

Générer des mots de passe et des phrases de passe sécurisés

Synchronisation sur tous vos appareils

Cacher mes alias de messagerie

Partage sécurisé des mots de passe

Authentificateur 2FA intégré

Prise en charge des Passkeys

Proton Sentinel (programme de haute sécurité piloté par l'IA)

Pass Monitor (fournit des alertes proactives pour les informations d'identification exposées sur le dark web, identifie les mots de passe faibles et réutilisés, et vérifie l'absence d'authentification à deux facteurs).

Importez vos données à partir des gestionnaires de mots de passe les plus populaires

Téléchargement et prix de Proton Pass

Proton Pass est disponible gratuitement avec un nombre illimité d'appareils. Pour une durée limitée, la société offre également aux utilisateurs la possibilité de passer au plan premium "Pass Plus" à un tarif réduit de 1,99 €/mois pour la première année.



Pass Plus inclut la prise en charge des passkeys, l'expérience complète de Pass Monitor avec la surveillance du dark web et Proton Sentinel, ainsi que toutes les fonctionnalités standard de Proton Pass, y compris l'accès à l'application web.

Proton Pass pour macOS peut être téléchargé dès maintenant sur le site web de Proton, l'extension Safari étant disponible sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Proton Pass for Safari