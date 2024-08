Mela : l'app de recettes de cuisine ultime sur iOS et macOS

Si vous êtes à la recherche d'une application pour gérer, enregistrer et planifier vos recettes de cuisine sur votre iPhone ou votre Mac, ne cherchez plus : Mela est l'app qu'il vous faut ! Lancée en 2021, elle connait déjà un beau succès auprès des utilisateurs Apple grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités bien pensées qui la distinguent des applications de cuisine classiques.

Une belle interface facile à prendre en main

Dès l'ouverture de Mela, on est séduit par son design épuré et moderne, parfaitement dans l'esprit d'iOS et macOS — on pourrait croire que c'est une app développée par Apple ! Les différentes sections de l'app sont clairement identifiées : votre collection de recettes, le navigateur pour importer des recettes, votre liste de courses et votre menu de la semaine.

Ajouter une nouvelle recette se fait très simplement, en la saisissant manuellement ou même en important automatiquement les informations depuis un site web via le navigateur intégré. Pour les plus experts, vous avez même la possibilité d'intégrer des flux RSS pour importer des recettes automatiquement dans votre appli. Cerise sur le gâteau, il est même possible d'importer une recette d'un livre de cuisine facilement en prenant une photo. Vous pouvez ensuite ajouter une image, classer la recette dans différentes catégories (plat, dessert, végétarien, etc) et indiquer le temps de préparation.

Planifiez facilement vos repas et vos courses

Autre atout de Mela : les fonctions de planification. Vous pouvez ajouter des recettes à votre menu de la semaine, et l'application génère automatiquement la liste de courses correspondante, que vous pouvez ensuite modifier à votre guise. Il est possible de laisser la liste de courses sur Mela ou de la synchroniser avec rappels d'Apple. Fini le casse-tête pour savoir quoi cuisiner et ne rien oublier au supermarché !

L'app synchronise évidemment toutes les données entre iPhone, iPad et Mac pour y accéder partout. Une version pour Apple Watch serait un plus pour suivre les instructions en cuisinant, mais on peut déjà le faire avec les autres appareils. L'application utilise iCloud pour synchroniser les recettes sur partout et les partager avec les autres utilisateurs de Mela.

Avec son interface réussie, ses nombreuses recettes et ses options pratiques, Mela est vite devenue une app incontournable sur mes appareils Apple. Si la cuisine est une de vos passions, je ne peux que vous conseiller de l'essayer. Des fonctionnalités sont ajoutées régulièrement à raison de mises à jour mensuelles.



L'application Mela est gratuite au téléchargement sur l'App Store et n'affiche aucune publicité. Une achat unique de 4,99€ (9,99€ sur Mac) est nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités et dépasser la limite de 10 recettes enregistrables. Un prix clairement raisonnable pour soutenir un petit développeur qui maintient une application de qualité.

