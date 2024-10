NewsNinja est un nouveau lecteur RSS qui regroupe les infos

Vous vous souvenez de Foot Reader, un lecteur RSS intelligent pour les fans de football que notre éditeur avait lancé, avant d'être revendue à L'équipe ? Ou bien BestOfGames, un autre lecteur avancé pour les "gamers" ? La société Timelabs s'en est apparemment inspirée pour proposer quelque chose de similaire avec NewsNinja, mais pour tout type de sujet. Simple, l'app propose aussi de regrouper les informations sur le même sujet provenant de vos sites préférés afin de gagner du temps.

Découvrez NewsNinja

Le regroupement intelligent des sujets est l'atout majeur de NewsNinja, d'autant que vous avez le choix entre trois algorithmes différents et accès à un paramètre afin de modifier le seuil de similarité des articles. À trop regrouper, vous pouvez rater des informations. D'ailleurs, le développeur Francesco Pretelli a pensé à un système de "blacklist" pour que certains mots clés ne soient pas pris en compte.

L'application vous permet de trier les articles par site, par ordre chronologique ou par ordre scientifique. Ce dernier compare les titres des nouvelles et détermine s'ils doivent être regroupés en fonction d'un seuil. Il existe deux façons différentes de visualiser les regroupements scientifiques : Liste et Article.



Le second argument de NewsNinja, c'est son interface épurée au possible, évitant ainsi toute distraction. C'est blanc et noir, et parfois avec une image quand le flux RSS en question en propose.



Le troisième est la possibilité de résumer un article long à l'aide de l'IA, là aussi avec plusieurs types possibles. Rappelons qu'Apple le proposera avec iOS 18 dès septembre.



Si cela vous intéresse, NewsNinja est à télécharger gratuitement sur l'App Store. Il est disponible pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Vision Pro.



Un abonnement est nécessaire pour utiliser la fonction de résumé d'articles. Celui-ci est disponible pour 0,99 € par semaine ou 1,99 € par mois.

Télécharger l'app gratuite NewsNinja