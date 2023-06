Quand vous êtes nouvel utilisateur Apple, vous recevez systématiquement 5 Go de stockage, ce qui est très peu et insuffisant si vous souhaitez stocker vos photos et vidéos sur iCloud ainsi que sauvegarder vos appareils. Apple a toujours privilégié des tarifs plus que raisonnables pour ceux qui désirent upgrader leur stockage gratuit. Toutefois, l'entreprise a fait le choix de faire évoluer un peu ses prix vers la hausse !

iCloud+ augmente de prix

Dans plusieurs pays à travers le monde, Apple a choisi d'augmenter les tarifs de ses abonnements à iCloud+. Les pays concernés par cette hausse tarifaire aujourd'hui se trouvent en Europe de l'Est, dans le Moyen-Orient et en Amérique du Sud, Apple a aussi modifié sa grille tarifaire en Scandinavie et au Royaume-Uni. En pleine période d'inflation, Apple a probablement fait face à une hausse du prix de son contrat avec Google à cause du prix de l'énergie (alimenter des serveurs, ce n'est pas gratuit), n'oublions pas que 8 millions de téraoctets de données iCloud sont actuellement sur les serveurs de stockage de Google.



Globalement, l'augmentation des prix est minime. Dans les pays concernés comme le Royaume-Uni, on retrouve des évolutions tarifaires de seulement quelques pence ou livres sterling. Apple a fait attention à ne pas enflammer les tarifs des abonnements à iCloud+ pour éviter que les utilisateurs prennent la fuite et reviennent au stockage gratuit de 5 Go.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, voici les anciens et nouveaux tarifs pour iCloud+ au Royaume-Uni :

Abonnement iCloud+ Ancienne tarification au Royaume-Uni Nouvelle tarification au Royaume-Uni 50 Go £0.79/mois £0.99/mois 200 Go 2,49 £/mois 2,99 £/mois 2 To 6,99 £/mois 8,99 £/mois

En France, ces tarifs sont en vigueur depuis un petit moment, en réalité, Apple ne fait que déployer cette nouvelle grille tarifaire dans plus de pays à travers le monde. Globalement, ça reste intéressant même à ces tarifs, on espère juste que le géant californien n'ira pas plus loin, car après les offres seront moins compétitives par rapport à la concurrence !



iCloud+ est un service amélioré d'Apple qui apporte plusieurs fonctionnalités supplémentaires à l'offre standard d'iCloud. Il met l'accent sur la protection de la vie privée avec "Private Relay" qui sécurise votre trafic Internet en masquant votre identité et votre emplacement. De plus, iCloud+ propose la création d'une adresse e-mail personnalisée pour préserver votre véritable adresse lors de l'inscription sur des sites, applications ou services.



Il offre également des plans de stockage étendus pour sauvegarder vos fichiers, photos et vidéos. Pour les utilisateurs de caméras de sécurité HomeKit Secure Video, iCloud+ fournis un stockage vidéo sécurisé gratuit pour plusieurs caméras (dès 200 Go).



