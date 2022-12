Free Mobile ajoute du roaming 5G dans plusieurs pays

Pendant que les opérateurs comme Bouygues Télécom et Orange profitent de l'inflation pour augmenter de 1 à 2€ les forfaits mobiles et internet de leurs abonnés, d'autres opérateurs enrichissent leurs forfaits sans hausse de prix. Comme d'habitude, c'est Free Mobile qui joue la carte du "toujours plus pour le même prix".

Free Mobile annonce la 5G dans 41 pays

Si vous possédez le forfait Free Mobile à 19,99€/mois ou avec l'avantage Freebox, vous pouvez dès maintenant profiter du roaming en 5G à l'étranger dans plus de 40 pays !

Ce changement d'offre est effectif depuis aujourd'hui pour l'ensemble des abonnés Free concernés et sans aucun coût supplémentaire, une stratégie commerciale qu'on a l'habitude de voir avec Free Mobile qui n'hésite pas à renforcer les arguments de ses offres mobiles sans changer le prix.



Bien sûr, pour profiter du roaming 5G, il faudra que les abonnés possèdent un smartphone compatible avec le nouveau standard mobile ainsi que les données cellulaires en 5G activé dans les réglages. Du côté de l'iPhone, il n'y a que la gamme iPhone 12, 13 et 14 qui ont un modem 5G intégré.

À l'heure actuelle, on retrouve dans le forfait illimité de Free un total de 70 destinations en itinérance 4G et 41 qui peuvent maintenant surfer en 5G.



Voici la liste des pays qui proposent de la 5G aux abonnés Free Mobile :

Autriche

Bahreïn

Belgique

Bulgarie

Canada

Chine

Croatie

Chypre

République Tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

Allemagne

Hongrie

Islande

Indonésie

Irlande

Israël

Italie

Koweït

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Norvège

Oman

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

Taïwan

Thaïlande

Turquie

Émirats Arabes Unis

Royaume-Uni

États-Unis

L'accord conclut entre Free et les opérateurs de chaque pays cité ci-dessus vise à proposer une expérience 5G identique à celle d'un abonné résidant dans le pays, attendez-vous à une couverture et des débits 5G optimaux pendant vos vacances !

1/3

Depuis début décembre, vous pouvez désormais avoir de la 5G si vous voyagez dans les pays suivants :

Autriche / Bahreïn / Belgique / Bulgarie / Canada / Chine / Croatie / Chypre / République Tchèque / Danemark / Estonie / Finlande / Allemagne / Hongrie / Islande / Indonésie pic.twitter.com/H6Rg5K3C7K — Free 1337 (@Free_1337) December 15, 2022

