Apple a déposé la marque xrProOS dans plusieurs pays pour son casque

Il semble qu'Apple ait récemment déposé une demande de marque pour "xrProOS". Comme à son habitude, ce genre d'opérations est effectué via une société écran. À quelques semaines de la WWDC 23, Apple continue de façon discrète à baliser la sortie de son casque AR/VR dont on parle tant ces derniers mois.

Deep Dive LLC dépose la marque xrProOS

Une société nommée Deep Dive LLC, basée au Delaware, a déposé une demande de marque pour "xrProOS" dans une police d'écriture similaire à la SF Pro d'Apple le 18 mai en Argentine, en Turquie et aux Philippines, selon des archives en ligne. Cette même société avait également déposé une demande de marque pour "xrOS" en SF Pro en Nouvelle-Zélande au début du mois. Il est très probable qu'Apple soit derrière ces deux dépôts, cherchant ainsi à protéger rapidement sa propriété intellectuelle associée à son casque.

Le 18 mai, Deep Dive LLC a également déposé une demande de marque "xrProOS" en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, mais sans utiliser la police SF Pro. Selon les archives, la société avait déposé sa première demande de marque en Jamaïque le 27 avril. Apple a souvent choisi la Jamaïque comme lieu initial pour déposer des demandes de marques liées à ses futurs produits, car le pays ne dispose pas d'une base de données en ligne publique sur les marques, ce qui lui permet de maintenir le secret.

Il s'agit de la première mention du nom "xrProOS", et on ne sait pas exactement comment Apple prévoit de l'utiliser, le cas échéant. Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment mentionné que le système d'exploitation du casque d'Apple serait appelé "xrOS", il reste donc à voir comment le nom "xrProOS" pourrait s'intégrer dans les plans d'Apple. Gurman avait également évoqué le nom potentiel "Reality Pro" pour le casque d'Apple, et "xrProOS" pourrait refléter cette marque "Pro" s'il était utilisé d'une manière ou d'une autre. Il est également possible qu'Apple prenne simplement toutes les précautions nécessaires et n'ait pas l'intention d'utiliser "xrProOS" réellement.

D'autres demandes de marque antérieures potentiellement liées au casque d'Apple incluent Reality One, Reality Processor, Optica et Deep Screen, mais il n'est pas clair si l'un de ces noms sera finalement utilisé. Certaines de ces demandes ont été déposées par une autre société fictive appelée "Immersive Health Solutions LLC".

Présentation le 5 juin 2023

La date de présentation du casque AR/VR ainsi que les outils de développement associés devrait se faire lors du keynote de la WWDC 23 le 5 juin, et il devrait être disponible au public plus tard dans l'année. L'appareil devrait offrir un mélange de fonctionnalités de réalité virtuelle et de réalité augmentée, pouvant être contrôlées par le suivi des mains et des yeux, avec des dizaines de capteurs et caméras, ainsi que deux écrans OLED 4K. Le prix estimé du casque serait d'environ 3 000 dollars aux États-Unis, et il serait équipé d'une batterie externe pour alléger l'appareil à porter.