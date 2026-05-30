Musixmatch apporte les paroles sur CarPlay et Apple Watch !

Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment chanter en voiture : l’application Musixmatch vient de déployer une mise à jour majeure qui permet d’afficher les paroles synchronisées directement sur l’écran CarPlay. C'est aussi le moment qu'ont choisi les développeurs pour le proposer de nouveau sur Apple Watch. En effet, l'extension pour la montre existe depuis dix ans, mais c'est désormais dynamique.

Paroles en Live Activities sur CarPlay

En karaoké avec vos amis, coincé dans les embouteillages, ou simplement pour ne jamais manquer une ligne. Vous pouvez désormais voir les paroles en temps réel directement sur votre écran CarPlay et votre Apple Watch.

Grâce à la prise en charge des Live Activities dans CarPlay, les paroles s’affichent désormais en temps réel sur l’écran de votre voiture lorsque vous écoutez Apple Music ou Spotify. L’affichage est clair, dynamique et se met à jour automatiquement au fil de la chanson.



Note importante : vous ne pouvez pas ouvrir l’application Musixmatch complète sur CarPlay, les paroles apparaissent uniquement sous forme de Live Activity.



L’application propose également désormais les paroles sur Apple Watch, ce qui est parfait pour suivre les chansons directement au poignet.

Autres améliorations de la mise à jour 8.3.2 :

Meilleure intégration avec Spotify

Corrections de bugs de synchronisation des paroles

Bouton « Passer l’onboarding » désormais fonctionnel

Prix et disponibilité

Musixmatch reste gratuite à télécharger, mais les paroles en temps réel (y compris sur CarPlay et Apple Watch) nécessitent un abonnement Musixmatch Premium :

35,99 € par an (ou 3,99 € par mois)

Cette mise à jour transforme Musixmatch en l’une des meilleures applications pour profiter des paroles en voiture. Que vous soyez seul ou avec des passagers qui veulent chanter, c’est un excellent ajout à CarPlay. L’intégration via Live Activities est fluide et bien pensée.

Télécharger l'app gratuite Musixmatch