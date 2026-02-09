YouTube Music fait payer les paroles sur iOS et Android

YouTube Music a commencé à limiter les paroles de chansons sur iOS (et sur l'ensemble des plateformes dont Android), réservant l'accès complet aux abonnés YouTube Premium ou YouTube Music Premium. De quoi donner envie, ou pas, au utilisateurs gratuits de s'abonner, un peu comme chez Spotify. Rappelons qu'Apple Music ne propose pas d'offre gratuite.

5 paroles de chanson gratuites

Initialement introduites gratuitement en 2020, les paroles (lyrics) dans l'application YouTube Music sur iOS sont désormais restreintes pour les utilisateurs non payants. Dans l'écran « En cours de lecture », l'onglet central « Paroles » affiche désormais une carte proéminente en haut avec un message du type « Il vous reste [x] vues » et « Déverrouillez les paroles avec Premium ». Les utilisateurs gratuits peuvent donc consulter les paroles complètes pour seulement cinq chansons avant d'atteindre la limite. Ensuite, seules les premières lignes restent visibles, tandis que le reste est flouté et non défilable.

Google a testé cette modification sur un petit groupe d'utilisateurs pendant plusieurs mois (depuis environ septembre de l'année précédente), et le déploiement est maintenant étendu à l'échelle mondiale, touchant les utilisateurs mobile comme rapporté dans les dernières mises à jour de février 2026.



Pour retrouver un accès illimité aux paroles, un abonnement est nécessaire :

YouTube Music Premium coûte 10,99 € par mois en France et inclut la lecture sans publicité, l'écoute en arrière-plan, les téléchargements hors ligne et des fonctionnalités IA comme Ask Music.

YouTube Premium est au prix de 12,99 € par mois et étend ces avantages à l'application YouTube principale.

Google n'a pas officiellement confirmé ce changement, mais il s'inscrit dans une stratégie visant à augmenter les abonnements payants - la société a d'ailleurs annoncé plus de 325 millions d'abonnements payants sur ses services grand public (avec une forte croissance pour YouTube Premium et Google One) et plus de 60 milliards de dollars de revenus combinés publicités et abonnements YouTube en 2025.



Cette mesure pourrait permettre de compenser les coûts liés aux fournisseurs tiers de paroles comme LyricFind ou Musixmatch. À noter que Spotify avait brièvement mis les paroles derrière un paywall l'année dernière, mais avait rapidement fait machine arrière suite au tollé des utilisateurs - il reste à voir si l'approche de YouTube Music tiendra sur le long terme.

Télécharger l'app gratuite YouTube Music