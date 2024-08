YouTube bloqué en Russie, Android et iOS menacés

Les relations entre les géants américains de la tech et la Russie n'ont cessé de se dégrader ces derniers mois. Dernier épisode en date : une panne massive de YouTube sur le territoire russe ce jeudi, rendant la plateforme inaccessible à de nombreux utilisateurs. Une situation qui intervient dans un contexte de lances croissantes des autorités russes envers les entreprises américaines, en particulier Google et ses services.

YouTube est de moins en moins accessible en Russie

Selon plusieurs sources dont NEXTA et Reuters, YouTube est actuellement inaccessible pour de nombreux utilisateurs en Russie, sauf en utilisant un VPN. Cette panne intervient dans un contexte de fortes tensions entre les autorités russes et Google, la maison mère de YouTube.

En effet, les débits de YouTube ont récemment été fortement ralentis en Russie, une mesure présentée comme "nécessaire" par les députés russes face à une plateforme qui "croit encore pouvoir violer et ignorer notre législation sans punition". Alexander Khinshtein, à la tête d'une commission parlementaire sur la politique de l'information, avait prévenu d'un ralentissement pouvant atteindre 70%. Il accuse désormais Google de ne pas avoir suffisamment investi dans les infrastructures russes, ce que YouTube réfute.

La Russie menace de bloquer Android et iOS

Cette panne massive de YouTube survient alors que le média ukrainien United24Media rapporte que les autorités russes prévoient de bloquer les services Google ainsi qu'Android et iOS en Russie. Dès mi-juillet, des médias russes indiquaient que le gouvernement comptait totalement bloquer YouTube d'ici septembre.

YouTube reste en effet l'un des derniers grands bastions de la liberté d'expression sur internet en Russie. La plateforme héberge encore des contenus d'opposants au Kremlin, largement supprimés des autres réseaux sociaux (appartenant à des entreprises russes) populaires dans le pays.

Cette situation illustre la mainmise croissante de l'état russe sur internet et sa volonté de contrôler l'information, quitte à couper l'accès à des services massivement utilisés. Si le blocage d'Android et iOS venait à se confirmer, cela marquerait une étape supplémentaire dans la fermeture de l'internet russe sur lui-même. Techniquement, on se demande quand même comment la Russie pour bloquer des systèmes d'exploitation. Alors qu'Apple a déjà arrêté ses activités en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, il est clair que l'entreprise ne va pas revenir de si tôt avec de telles menaces. En tout cas, on observe toujours une tendance inquiétante pour la liberté d'expression et d'information des citoyens russes.



