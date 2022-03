Découvrez comment TikTok a fait pour ne pas être bloqué en Russie (c'est du génie !)

La guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine a provoqué un scandale international, les réseaux sociaux ont rapidement été utilisés pour exprimer une haine envers Poutine, l'armée et la population russes. Le problème, c'est que Twitter et le groupe Meta (Facebook et Instagram) ont refusé d'appliquer leur modération habituelle contre les contenus haineux, ce qui a énervé Vladimir Poutine qui a donné l'ordre de bloquer les trois réseaux sociaux américains dans tout le pays.

TikTok, seul survivant !

Depuis plusieurs semaines, la Russie ne peut plus accéder aux célèbres réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, l’unique solution pour continuer à les utiliser, c'est de passer par un VPN qui changera la position géographique. Si cette décision a été prise en urgence par l’autorité russe pour éviter une propagande extérieure, une app de divertissement très populaire a échappé au mécontentement de Vladimir Poutine.



L'app chinoise TikTok qui appartient à ByteDance est toujours disponible en Russie, mais quelques modifications ont été réalisées pour convenir aux nouvelles exigences du gouvernement. En effet, les utilisateurs russes sont complètement coupés du monde dans le défilement des vidéos et dans la recherche sur TikTok, l'application a délibérément bloqué les contenus qui n'ont pas été mis en ligne par un utilisateur résidant en Russie.

Résultat, sans VPN, les utilisateurs ne peuvent plus profiter de contenus populaires aux États-Unis, en Europe, en Asie... Ils pourront exclusivement regarder des contenus des créateurs russes, ce qui limite sans surprise la quantité de vidéos !

Cette auto-censuration est volontaire de la part de TikTok, la société mère avait conscience dès l'interdiction de Facebook, Instagram et Twitter que son application de vidéo courte allait être la prochaine sur la liste.



ByteDance a rapidement compris que ce qui gênait Vladimir Poutine et son gouvernement, c'étaient les possibles manipulations des médias ou influenceurs étrangers sur le peuple russe. Le Président sait que la guerre menée contre l'Ukraine depuis le 24 février a une très mauvaise réputation à l'étranger, la Russie est décrite comme un pays "assassin", "agresseur" et les discours tenus sur les réseaux sociaux sont parfois extrêmement violents. Évidemment, Poutine ne veut pas que la population reçoive une pression extérieure qui pourrait pousser des millions de Russes à descendre dans les rues pour contester les récentes décisions du Kremlin.

Cette auto-censuration est regrettable, mais nécessaire

TikTok a pris beaucoup de temps pour convaincre les Russes à utiliser son application, le géant des applications de divertissement ne veut pas qu'un autre acteur profite du conflit Russie - Ukraine pour prendre sa place en cas d'interdiction.

Comme l'explique TikTok dans un communiqué publié il y a quelques jours, il n'y a pas d'autre choix que de couper son application du reste du monde pour éviter d'être bloqué comme l'ont été les autres réseaux sociaux.



Selon de nombreux retours qui viennent de Russie, cette nouvelle expérience imposée par ByteDance provoque un accès très restreint au gigantesque catalogue de vidéos que possède TikTok, seulement 5% des contenus sont disponibles. Il n'est plus possible de publier de nouvelles vidéos et les profils des comptes internationaux affichent une page blanche.

