Où sont les toilettes ? : l'app indispensable pour ne jamais être pris au dépourvu

Qui n'a jamais connu cette situation embarrassante : être en pleine balade ou en voyage et ressentir soudainement une envie pressante sans savoir où trouver des toilettes à proximité ? Pour résoudre ce problème universel, l'application "Où sont les toilettes ?" (également connue sous le nom de "Toilet Finder") s'impose comme une solution pratique et efficace pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad.

Une base de données impressionnante dans Toilet Finder

Développée par les français BeTomorrow, cette application gratuite met à votre disposition une base de données de plus de 150 000 toilettes publiques référencées à travers le monde. Dans plus de 150 pays, même les plus éloignés inattendus, des toilettes sont référencées, notées et prises en photo. Grâce à la géolocalisation, l'application affiche instantanément sur une carte les toilettes les plus proches de votre position actuelle.

Pour chaque emplacement, vous trouverez des informations essentielles :

Si les toilettes sont gratuites ou payantes

L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

La note attribuée par les utilisateurs (sur 5 étoiles)

Dans certains cas, les horaires d'ouverture

Des photos du lieu

Fait intéressant, Toilet Finder ne se contente pas de référencer les toilettes publiques à travers le monde. On y trouve aussi les toilettes au sein de lieux publics (gares, universités, aires d'autoroute...) et privés dont les propriétaires acceptent qu'on utilise leurs sanitaires, comme les cafés, restaurants et autres commerces qui n'obligent pas à consommer.



L'interface est intuitive et simple d'utilisation, parfaitement adaptée aux situations d'urgence. En tapotant sur un emplacement spécifique, un panneau d'informations s'affiche avec tous les détails disponibles. Vous pouvez également obtenir un itinéraire pour vous y rendre, que ce soit à pied ou en voiture, grâce à l'intégration avec l'application Plans d'Apple.

Une communauté active et participative

L'un des points forts de "Où sont les toilettes ?" réside dans sa dimension collaborative. L'application s'appuie sur une communauté d'utilisateurs active qui contribue à enrichir et mettre à jour la base de données. Vous pouvez ainsi :

Ajouter de nouveaux emplacements de toilettes

Signaler si un lieu n'existe plus

Modifier les informations existantes

Noter les toilettes que vous avez utilisées

Ajouter des photos des lieux

Cette approche participative permet de maintenir les informations à jour et d'améliorer constamment le service proposé.

Une application pratique et gratuite

Entièrement gratuite sans publicité ni collecte de données personnelles, "Où sont les toilettes ?" est particulièrement utile pour les touristes découvrant une nouvelle ville, les personnes souffrant de problèmes intestinaux, ou simplement pour tout le monde lors de déplacements.

L'application est compatible avec les appareils iOS fonctionnant sous iOS 6.0 ou version ultérieure. Si l'application est déjà excellente, on aimerait une déclinaison pour Apple Watch qui serait capable d'indiquer les toilettes les plus proches en un tap, pour les situations les plus urgentes.

Que vous soyez en voyage à l'étranger ou simplement en balade dans votre ville, "Où sont les toilettes ?" s'avère être une application indispensable à avoir sur son iPhone. Simple, pratique et communautaire, elle vous évitera bien des situations inconfortables !



Et vous, quelle est l’application la plus utile quand vous êtes en balade ?

Télécharger l'app gratuite Où sont les toilettes ?