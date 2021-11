Google Maps : connaître l'affluence d'un quartier est désormais possible

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Applications iPhone / Applications iPad

Alexandre Godard

Réagir



Google Maps lance la fonction Area Busyness. Grâce à celle-ci, vous pourrez savoir à l'avance si le quartier dans lequel vous souhaitez vous rendre est en ce moment même très fréquenté ou au contraire, plutôt calme pour une balade relaxante. Explications.

Laissez Google Maps vous guider

Il n'y a pas à dire, en matière de navigation, Google Maps est incontestablement le logiciel le plus performant à travers la planète même si la concurrence essaye tant bien que mal de s'en rapprocher. À l'heure actuelle, que vous soyez en voiture, à pied, à vélo, en train, en avion..., Google Maps est l'application qui vous facilitera la vie au quotidien.

Il y a également d'autres fonctions plutôt pratiques comme la possibilité de connaître les horaires d'ouverture et de fermeture des commerces, ou encore de découvrir les magasins présents dans un centre commercial.



Un diagramme présent sur "chaque fiche enseigne" permet également de savoir quels sont les moments où ce lieu est le plus fréquenté mais également où il l'est le moins, afin de s'y rendre au moment opportun. Et justement, c'est sur cette fonction que Google Maps passe la vitesse supérieure.



Comme expliqué à travers le communiqué, la nouvelle fonctionnalité Area Busyness va vous permettre d'avoir accès en direct au taux d'occupation d'une ville et même précisément d'un quartier. Même fonctionnement que pour les commerces, rendez-vous sur Google Maps, tapez le nom de l'endroit dans lequel vous souhaitez vous rendre et l'application se chargera de vous indiquer l'affluence en fonction de l'heure.



Il y a deux côtés pratiques avec cette fonctionnalité. Premièrement, vous souhaitez éviter les quartiers bondés de monde et dans ce cas-là, l'application vous informe pour les esquiver du mieux que possible. Deuxièmement, vous voulez au contraire connaître les endroits les plus fréquentés lorsque vous arrivez sur un lieu de vacances par exemple et une fois de plus, Google Maps se charge de vous guider pour trouver la foule.



Google indique que cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement à travers le monde sur les applications iOS et Android. Il faudra donc patienter quelques mois voire quelques années avant qu'un nombre important de villes et quartiers soient concernés mais cela semble plutôt prometteur.