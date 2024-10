L'IA débarque sur Google Maps

L'intelligence artificielle qui est en pleine croissance est aujourd'hui très convoitée par les géants américains comme Apple et Google. Beaucoup d'entreprises dans la tech essaient d'améliorer les fonctionnalités et l'expérience utilisateur de leur service grâce à l'IA. Google a annoncé cette nuit que pour perfectionner Google Maps, de nouveaux outils IA vont débarquer !

Google Maps, bientôt un monstre grâce à L'IA ?

Google Maps s'apprête à connaître une petite révolution grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. Cette mise à jour ambitieuse qui va bientôt être disponible promet de rehausser l'expérience utilisateur à un niveau jamais atteint, en enrichissant Google Maps de fonctionnalités avancées et personnalisées.



Au cœur de cette mise à jour, l'IA joue un rôle majeur en améliorant la qualité et la précision des informations fournies sur les lieux. Google vise à offrir une expérience riche et détaillée qui va permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une compréhension approfondie de chaque emplacement. Les données visuelles et descriptives vont devenir largement plus complètes, faisant de Google Maps un guide encore plus indispensable au quotidien.

Reconnaissance alimentaire : une innovation savoureuse

L'une des innovations les plus marquantes de cette mise à jour est sans doute la fonctionnalité de reconnaissance alimentaire. Grâce à l'IA, Google Maps est désormais capable d'identifier les plats proposés par les restaurants, ce qui promet de fournir des informations détaillées sur les menus, les prix, la disponibilité des plats et leur compatibilité avec d'éventuelles restrictions alimentaires. Une avancée qui ravira les amateurs de gastronomie et simplifiera la recherche du restaurant idéal.

Listes de recommandations et personnalisation améliorée

Google introduit également des listes de recommandations personnalisées, initialement disponibles dans certaines villes américaines et canadiennes. Ces listes, basées sur les préférences des utilisateurs et les avis de la communauté Google Maps, permettent une découverte sur mesure des villes. Actuellement lancées dans 40 villes, elles prévoient une expansion pour couvrir encore plus de destinations.

Une interface épurée pour une navigation simplifiée

Pour accompagner ces nouveautés, Google Maps dévoile un design renouvelé, avec une interface utilisateur simplifiée, moins d'onglets et des couleurs de pin actualisées pour une meilleure lisibilité de la carte. Cette refonte vise à améliorer l'expérience de navigation, rendant l'exploration des villes et des services plus intuitif et agréable.



Ces modifications, divulguées par Google au cours de la nuit, seront accessibles sur les appareils Android et iOS d'ici la fin du mois. Avec cette mise à jour, Google Maps s'affirme comme un leader de la cartographie intelligente, prêt à révolutionner notre manière de découvrir le monde qui nous entoure.



De son côté, Apple doit passer à l’IA avec iOS 18 et prépare des changements sur Apple Plans.



