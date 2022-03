Apple Store en ligne : les ventes en Russie sont interrompues

Après avoir suspendu les transactions Apple Pay en Russie pendant une période indéterminée, la firme de Cupertino passe au niveau supérieur en arrêtant la totalité des ventes sur l'Apple Store en ligne Russe. En plein conflit international, le géant californien pourrait avoir été contraint par la Maison-Blanche de renoncer à livrer ses clients en Russie.

Combien de temps cela va-t-il durer ?

Alors qu'une immense partie des Russes condamnent fermement l'invasion de l'Ukraine par leur Président Vladimir Poutine, le peuple de Russie fait face à des sanctions sans précédent.

Après avoir perdu l'accès à de nombreux services, voici maintenant que les grandes entreprises internationales abandonnement littéralement leur activité en Russie, c'est le cas d'Apple qui a désactivé les commandes sur son Apple Store en ligne.



En effet, depuis quelques heures, le site d'Apple affiche sur la totalité du catalogue un bouton bleu avec le message "actuellement indisponible", le même procédé que quand un nouveau produit n'a pas encore commencé sa phase de précommande.

Il n'est pas clair s'il s'agit d'un acte volontaire de la part d'Apple qui aurait répondu favorablement au ministre ukrainien Mykhailo Federov qui réclamait il y a peu qu'Apple renonce à la Russie pour impacter son économie. Cela peut aussi être le résultat d'une "demande express" de l'administration de Joe Biden qui cherche par tous les moyens de sanctionner la Russie et son comportement gravissime envers l'Ukraine.



La dernière interruption des ventes au niveau national s'est réalisée il y a quelques mois en Turquie, Apple avait constaté des fluctuations inquiétantes de la monnaie et avait décidé de temporairement stopper les ventes, cela n'avait pas duré plus de 48 heures.