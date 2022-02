Les paiements Apple Pay sont suspendus en Russie après l’invasion de l’Ukraine

Il y a 3 heures

Services Apple

Medhi Naitmazi

2



Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques au pays - qui incluent la restriction des transactions étrangères vers les banques russes. En conséquence, Apple Pay, Google Pay et d'autres portefeuilles numériques ont été suspendus en Russie.

Les portefeuilles numériques suspendus en Russie

Comme l'a informé la Banque centrale de Russie cette nuit, cinq grandes banques russes ont vu leurs opérations internationales restreintes en raison des sanctions d'autres pays. Les clients de ces banques ne pourront plus utiliser leurs cartes à l'étranger, ni même effectuer des paiements en ligne vers des entreprises enregistrées dans des pays ayant émis des sanctions.

Le communiqué précise que les banques concernées sont les suivantes : VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank et Otkritie. La Banque centrale de Russie note également que les cartes émises par ces cinq banques ne fonctionnent plus avec Apple Pay ou Google Pay, les deux plateformes étant basées aux États-Unis.



Il convient de noter que les clients russes pourront toujours effectuer des paiements sans contact avec leurs cartes physiques en Russie, mais que les portefeuilles numériques d'Apple et de Google ont été suspendus dans le pays pour une durée indéterminée. Un coup dur pour la population russe qui subit le contrecoup des décisions de son président.



Les sanctions ont été annoncées après que le président russe Vladmir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine jeudi, ce qui a déclenché une guerre dans la région. Outre les États-Unis et l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie ont également imposé des sanctions économiques à la Russie.