Pourquoi Apple Pay est désactivé sur certains Mac avec Touch ID

À l'heure actuelle, pour déverrouiller son MacBook ou son iMac, il y a 3 solutions : via le classique mot de passe, en posant son doigt sur le capteur du Touch ID ou en sans contact grâce à une...

Une nouvelle rumeur prétend offrir plus de détails sur les prochains MacBook Pro propulsés par les puces Apple Silicon. Selon le YouTuber Luke Miani, les nouveaux MacBook Pro...

Les modifications apportées par Apple à la conception de l'écran de l'iPhone 13 rendent maintenant plus difficile le remplacement de ce dernier par des entreprises de réparation...

Il y a des nouveautés qu'on aimerait bien voir sur les nouveaux iMac ou MacBook, mais ces nouveautés ne sont pas toujours envisagées en interne chez Apple. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve...

Pour retrouver l'usage de Touch ID, il faut redémarrer son Mac en mode récupération (maintenir au lancement les touches Commande (⌘) + R ), puis sélectionner l’administrateur système et cliquer sur « Utilitaire de sécurité au démarrage » dans le menu "Utilitaire".

Il y a également des cas où décocher la case "Installer les fichiers de données système et les mises à jour de sécurité" dans Préférences Système > Mise à jour logicielle > Avancé peut engendrer une désactivation d'Apple Pay.

Plus précisément, comme l'indique le document, les capacités Apple Pay peuvent être désactivées si des extensions de noyau tierces sont chargées, ce qui pourrait interférer avec la fiabilité de macOS.

Selon un document d'assistance sur le site Web d'Apple , les extensions de noyau tierces pourraient également interférer avec Apple Pay sur les Mac Apple Silicon (M1, etc). Par exemple, si vous activez le mode Sécurité réduite sous macOS pour installer une extension du noyau, le système pourrait décider de désactiver temporairement Apple Pay.

Même si vous utilisez un accessoire externe comme celui-ci, la vérification est tout de même effectuée par le Secure Enclave sur l'ordinateur lui-même. « L'enclave sécurisée effectue les opérations d'inscription et de correspondance et applique les politiques de sécurité de la même manière qu'elle le ferait pour un capteur Touch ID", peut-on lire dans le document Apple Platform Security .

La politique de sécurité de macOS invite le système à désactiver les paiements mobiles dès que le couvercle de votre ordinateur portable Mac est fermé. Cela a toujours été le cas sur les Mac à processeur Intel, et c'est toujours vrai pour leurs homologues Apple Silicon. Donc, si vous utilisez un lecteur d'empreintes digitales Touch ID intégré au clavier de votre MacBook Pro, gardez le couvercle ouvert lorsque vous utilisez Touch ID pour authentifier une transaction Apple Pay. Il est d'ailleurs impossible de valider avec l'appareil claqué.

Si Apple Pay ne fonctionne pas sur votre système Mac doté de Touch ID, vous utilisez probablement votre ordinateur portable Mac en mode fermé (clamshell en anglais), c'est-à-dire connecté à un moniteur externe, à un clavier externe et à une souris / trackpad.

Cela dit, dans certains scénarios, vous pouvez voir un message dans Préférences Système → Wallet et Apple Pay vous avertissant que "Apple Pay a été désactivé parce que les paramètres de sécurité de ce Mac ont été modifiés". Mais pourquoi ?

Les transactions Apple Pay sur votre Mac peuvent être autorisées avec le fameux capteur Touch ID positionné sur les MacBook Pro et le nouveau clavier des iMac M1.

Si Apple Pay via Touch ID ne fonctionne pas sur votre Mac à processeur Intel ou M1 (Apple Silicon), c'est quelque chose de normal dans la plupart des cas. Voici ce que vous devez savoir si vous êtes dans l'incapacité d'utiliser le paiement sécurisé de la firme.

