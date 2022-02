L’Ukraine veut fermer l’Apple Store en Russie et bloquer les achats

Le vice-premier ministre ukrainien a demandé à Apple de cesser la vente de produits en Russie et de fermer l'App Store. Dans une lettre adressée au PDG Tim Cook, Mykhailo Fedorov a écrit qu'Apple devait "cesser de fournir des services et des produits Apple à la Fédération de Russie." Cette demande intervient alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine.

Fedorov, qui supervise également les opérations numériques, a partagé une copie de la lettre sur Twitter, appelant Apple à "soutenir le lot de sanctions du gouvernement américain." Il a poursuivi en indiquant qu'Apple devrait non seulement arrêter la vente de matériel et de services en Russie, mais aussi bloquer l'accès à l'App Store.

Si Apple prenait ces mesures, M. Fedorov estime que cela "motiverait les jeunes et la population active de Russie à mettre fin de manière proactive à l'agression militaire honteuse." À l'heure actuelle, Apple exploite l'Apple Store en ligne en Russie ainsi qu'une version russe de l'App Store. Elle vend également localement des logiciels et des services dans le pays.



En outre, l'année dernière, Apple a accepté de se conformer à une nouvelle loi russe qui exige que des applications locales soient proposées lors de l'installation d'un nouvel iPhone ou iPad. Après la configuration normale de l'iPhone, iOS dirige désormais l'utilisateur vers une collection spéciale d'applications de l'App Store.



Bien que les États-Unis et d'autres pays aient annoncé des sanctions à l'encontre de la Russie, celles-ci ne semblent pas, à ce jour, avoir d'incidence sur les ventes et la disponibilité du matériel et des logiciels Apple dans le pays. Les sanctions signifient que les fabricants américains ne sont pas autorisés à exporter certains produits vers la Russie, mais Apple ne semble pas être touchée, du moins pour le moment. Sauf au niveau des paiements Apple Pay qui ont été bloqués au niveau des banques du pays.



Voici la lettre du vice-premier ministre ukrainien :

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS