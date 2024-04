L'émulateur PPSSPP veut tenter l'App Store d'Apple

PPSSPP ne sera bientôt plus réservé aux utilisateurs d'iPhone jailbreakés, si l'on en croit le créateur de l'émulateur de PlayStation Portable. Celui que l'on trouve sur la plupart des plateformes, dont le Mac et Android, espère profiter de la récente annonce d'Apple.

Apple s'ouvre aux émulateurs

La semaine dernière, Apple a surpris tout le monde en assouplissant certaines règles de l’App Store, dont celle liée aux jeux en streaming, en HTML5 et autres émulateurs, la directive 4.7. Les éditeurs et développeurs peuvent maintenant proposer des émulateurs et des logiciels de cloud gaming qui permettent de télécharger, après-coup, des jeux.

Il n'en fallait pas plus pour Henrik Rydgård, le talentueux développeur principal de l’émulateur PPSSPP (disponible sur Android), pour expliquer qu’il s’intéressait de près à iOS. Seul hic, Apple pourrait ne pas laisser choisir librement un fichier pour lancer un jeu. De quoi empêcher l'arrivée des jeux de PSP.

S'il s'avère que les règles autorisent désormais les émulateurs avec des sélecteurs ISO/ROM, PPSSPP arrivera sur l'App Store dans le courant de l'année. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il ne le sera pas !

À date, rien n'est sûr car les nouvelles règles restent trop vagues. Apple a bien ajouté le terme "émulateurs", mais elle a aussi ajouté l'adjectif "rétro" qui semble disqualifier les émulateurs PlayStation ou Switch sur ses appareils. Sans cela, seuls des entreprises comme Sega, Sony, Capcom, SNK et autres pourraient proposer leurs émulateurs de vieilles consoles sur l'App Store, car elles ont les licences pour les jeux (ROMs).

Le développeur de PPSSPP va tenter le coup, mais en cas de refus, il ne serait surprenant de le voir débarquer sur un App Store tiers comme AltStore qui abrite par exemple l'émulateur Delta.