PPSSPP : l'émulateur PSP est aussi disponible sur l'App Store !

Fini le jailbreak, les émulateurs débarquent tous, un à un, sur l'App Store. Après les excellents Delta et RetroArch, voici PPSSPP, le spécialiste de la PlayStation Portable, aussi connue sous le nom de PSP.

Henrik Rydgård, le développeur de PPSSPP, avait annoncé son intention de sortir son application sur l'App Store juste après l'annonce d'Apple qui a assoupli ses règles concernant les jeux en streaming, en HTML5 et autres émulateurs, la directive 4.7.

Le retour de PPSSPP

Henrik explique qu'il aura fallu 12 ans pour qu'il puisse enfin proposer l'émulateur PSP le plus populaire sur iOS. Il y a cependant quelques points à garder à l'esprit avec les limitations de la version de lancement. La prise en charge de Vulkan par MoltenVK n'est pas encore activée, contrairement à RetroArch que l'on vient de voir. De plus, ni le Magic Keyboard sur iPad, ni le recompilateur JIT sont pris en charge, ce dernier point étant probablement pas prêt d'arriver. Apple ne veut pas de recompilation à posteriori. En outre, RetorAchievement a été temporairement désactivé.

Jouez à des jeux PSP sur votre appareil iOS, en haute définition et avec des fonctionnalités supplémentaires !



PPSSPP est le seul et unique émulateur PSP pour appareils mobiles. Il peut faire tourner presque tous les jeux PSP avec d'excellentes performances sur iOS.

Pour compenser, le développeur explique que MoltenVK sera rapidement activé et qu'un support natif de Metal pourrait être envisagé, histoire d'offrir de superbes performances dans les jeux. Le Magic Keyboard pour iPad sera supporté à un moment donné.



En tout cas, PPSSPP, que l'on adore sur Mac, dispose d'une interface de qualité, d'options très pratiques et fait parfaitement tourner les jeux de PSP. Malgré tout, on préfère RetroArch à la rédaction, question de goût.

Comment télécharger PPSSPP sur iPhone

Si vous souhaitez obtenir PPSSPP, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS ici. Une version GOLD payante pour soutenir le développement est aussi disponible sur l'App Store.



Bien évidemment, aucun jeu n'est inclus de base. Utilisez vos propres jeux PSP et transformez-les en fichiers .ISO ou .CSO (voir la page d'accueil pour les instructions), ou jouez simplement à des jeux maison gratuits, disponibles dans le "Homebrew Store" intégré. Vous pouvez trouver un tas de ROM sur le net, assurez-vous d'avoir simplement une copie physique chez vous pour être dans la légalité.



Télécharger le jeu gratuit PPSSPP