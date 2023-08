Apple sanctionné en Russie pour un contenu d'Apple News sur l'Ukraine

Dans les médias russes, on ne parle pas d'une "invasion russe en Ukraine", mais d'une "opération militaire de grande ampleur", c'est comme cela que les médias russes abordent le sujet dans le pays. Sans surprise, quand un service étranger (Apple News) qui regroupe plusieurs médias parle d'une "invasion", ça passe très mal, surtout quand le gestionnaire du service en question prend du temps à permuter en mode "hors ligne" l'article qui pose un problème !

Apple condamné en Russie

Officiellement, Apple ne commercialise plus de produits en Russie, toutefois, les services du géant californien continuent de fonctionner normalement, les russes peuvent toujours lire des articles sur Apple News, télécharger des applications sur l'App Store... Il y a quelques semaines, les utilisateurs Apple ont été confrontés à un article dans Apple News qui a fait beaucoup de bruit à Moscou, celui-ci parlait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sauf que comparé aux médias russes, il qualifiait l'intervention de la Russie comme étant une "invasion russe en Ukraine", un terme utilisé régulièrement dans les médias occidentaux, mais strictement interdits en Russie.

Apple a été reconnu responsable et coupable de la visibilité de cet article auprès des utilisateurs russes, de plus l'entreprise a pris beaucoup de temps à le supprimer après plusieurs sollicitations des autorités. Apple a été condamné pour avoir violé la loi "contre le discrédit de l'armée russe et la diffusion de fausses informations sur le conflit ukrainien".



La sanction est très légère, puisque le géant californien a été condamné à... 4 200$ d'amende, ce qui représente environ 2 à 3 secondes de ventes de produits Apple dans le monde !

Vous l'aurez compris, la sanction est plus symbolique que financière, elle rappelle que chaque entreprise et média en Russie est obligé de respecter l'armée russe et de reprendre le discours que souhaite le gouvernement de Vladimir Poutine, autrement dit une "opération militaire". C'est un vocabulaire que vous entendrez dans tous les médias écrits, vidéos et télévisés en Russie.